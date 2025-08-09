Menu
Beranda Ekonomi Paket Terbaru IndiHome dan Telkomsel One, Lebih Atraktif dan Terjangkau

Paket Terbaru IndiHome dan Telkomsel One, Lebih Atraktif dan Terjangkau

Muhammad Nursam - Ekonomi
Komentar
  • Bagikan
Paket IndiHome dan Telkomsel One Terbaru_3-4: Telkomsel One tawarkan Paket Dynamic terbaru dengan kecepatan 50–150 Mbps, kuota keluarga 15-30 GB, layanan video streaming, dan opsi lebih dari 110 saluran TV. (IST)

Fajar.co.id, Jakarta -- Telkomsel semakin mendekatkan pengalaman digital terbaik ke rumah pelanggan melalui paket IndiHome dan Telkomsel One terbaru yang lebih atraktif dan terjangkau, mulai Rp230 ribu. Paket terbaru ini menghadirkan ragam pilihan kecepatan internet mulai dari 50 hingga 200 Mbps, dilengkapi layanan video streaming favorit keluarga serta lebih dari 110 saluran TV berkualitas.

VP Home Broadband & FMC Consumer Marketing Telkomsel, Hardika Nugroho, mengatakan, “Dengan paket terbaru IndiHome dan Telkomsel One, kami menghadirkan keseruan digital tanpa batas yang semakin nyata melalui internet stabil, hiburan digital pilihan, serta pengalaman streaming berkualitas dalam satu harga terjangkau."

"Komitmen ini juga kami perluas lewat Telkomsel One, solusi digital terintegrasi yang menyatukan keunggulan jaringan IndiHome di rumah dan Telkomsel mobile di luar rumah secara fleksibel dan seamless, menemani pelanggan kapan pun dan di mana pun mereka berada.”

Konektivitas dan Pengalaman Digital Terdepan di Rumah dengan IndiHome

Melalui penawaran paket terbarunya, IndiHome kini menghadirkan dua pilihan utama: Paket Internet, dengan harga mulai dari Rp230 ribu, menawarkan kecepatan internet 50, 75, 150, hingga 200 Mbps, termasuk layanan video streaming – Prime Video, Netflix, dan IndiHomeTV (app version).

Paket Internet + IndiHomeTV, dengan harga mulai Rp355 ribu, memberikan akses internet dengan pilihan kecepatan yang sama, lebih dari 110 saluran TV lokal maupun internasional, serta layanan video streaming – Prime Video, Vidio, Lionsgate Play, Viu, Sushiroll, WeTV, Genflix, Kuncie, Fita, Netflix, dan IndiHomeTV (app version).

Laman: 1 2 3
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Inovasi AI dan Evolusi simPATI Warnai Perayaan 30 Tahun Telkomsel
Ini Penjelasan Komdigi soal Aturan Pembatasan Diskon Ongkir
Pengguna 5G Terus Bertambah, Telkomsel Punya 73 BTS 5G di Makassar
Industri Gim Digital Semakin Menjanjikan
Konten Bisa Jadi Faktor Kesuksesan Sebuah Bisnis di 2024, Ini Alasannya
Kolaborasi BRI dan Telkomsel Hadirkan Ekosistem Finansial dan Digital Bagi Pekerjanya
Perbedaan Tarif Internet Starlink dengan Indihome, XLHome, dan Biznet, Mana Lebih Mahal?
Apa Peran Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Pengisian Nirkabel Rezence VN88?