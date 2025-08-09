Pendukung Nikita Mirzani Dinilai Berlebihan saat Sidang, Hotman Paris Beri Peringatan Keras

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa hari terakhir, sidang terkait perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys ramai jadi sorotan publik.

Sidang itu semakin jadi kontroversi menyusul ramainya dukungan di media sosial untuk Nikita Mirzani.

Terkait hal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan peringatan keras kepada para pendukung Nikita Mirzani.

Peringatan itu disampaikannya melalui unggahan video media sosialnya. Pengacara kondang itu meminta massa pendukung agar tidak salah fokus dalam memberikan dukungan.

“Hati-hati, ini nggak murni pencemaran nama baik. Ada unsur secara melawan hukum agar memberi uang. Konsentrasi ke pasal yang didakwakan, jangan ribut dengan hal lain,” pinta Hotman melalui videonya yang kini viral, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Hotman menilai, cara dukungan yang berlebihan dari mereka yang tengah mengikuti proses hukum sang artis justru bisa kontraproduktif dan memengaruhi jalannya persidangan.

Pengacara nyentrik ini menekankan bahwa sidang tetaplah ranah hukum yang sepenuhnya dikendalikan oleh hakim. Dia pun menyarankan agar pendukung fokus pada substansi perkara, bukan menyerang pihak lain atau membuat pernyataan yang melanggar hukum.

“Jangan ributin dengan tingkah laku yang tidak baik di persidangan,” tegas Hotman.

Fanatisme berlebihan, kata Hotman, justru bisa merugikan Nikita di mata hakim.

Dia pun membedah pokok perkara, yakni aliran dana Rp4 miliar dari dr Reza Gladys ke Nikita Mirzani. “Apakah uang itu terkait endorse atau ada unsur pemerasan? Itu yang akan dipertimbangkan hakim,” jelasnya.