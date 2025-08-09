Menu
Beranda Nasional PPATK Seeenaknya Memblokir Rekening, Pas Minta Diaktifkan, Dipaksa Bayar Rp100 Ribu, Ustaz Das'ad: Bayangkan Kalau 120 Juta Orang

PPATK Seeenaknya Memblokir Rekening, Pas Minta Diaktifkan, Dipaksa Bayar Rp100 Ribu, Ustaz Das’ad: Bayangkan Kalau 120 Juta Orang

Redaksi Fajar Online - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Ustaz Das'ad Latif

FAJAR.CO.ID -- Pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif menimbulkan kecurigaan. Betapa tidak, PPATK tiba-tiba memblokir rekening tidak aktif. Alasannya mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening.

Tidak ada pemilik rekening bank yang meminta akunnya diblokir. Namun, ketika pemilik rekening meminta rekeningnya diaktifkan kembali, malah dipaksa membayar biaya pengaktifan rekening sebesar Rp100 ribu.

Pengenaan tarif pengaktifan rekening yang telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini membuat masyarakat akhirnya berprasangka negatif kepada pemerintah. Apakah pemblokiran rekening pasif dan wajib membayar biaya pengaktifan sekadar akal-akalan memungut dana masyarakat?

Kecurigaan ini juga dikemukakan penceramah terkenal, Ustaz Das'ad Latif. Dia juga menjadi salah satu korban pemblokiran rekening pasif oleh PPATK.

Pemerintah memblokir rekeningnya di salah satu bank pelat merah karena tidak aktif selama tiga bulan. Ustaz Das'ad Latif mengaku terkejut ketika hendak menarik dana di bank untuk membayar pembelian semen dan besi untuk pembangunan masjidnya.

Ternyata, Ustaz Das'ad Latif tidak dapat menarik uang karena rekeningnya telah diblokir oleh PPATK. Padahal menurut Das'ad Latif, dana yang ada di rekeningnya tidak besar, tetapi sangat penting karena akan digunakan untuk pembangunan masjid.

Ustaz Das'ad Latif mengetahui rekeningnya telah diblokir PPATK setelah aplikasi mobile banking di telepon selulernya menghilang.

"Saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dengan blokir rekening. Sehingga, ada syakwasangka bahwa ini ada transaksi ekonomi (dari pemblokiran rekening itu)," ungkap Ustaz Das'ad Latif kepada wartawan.

Laman: 1 2 3
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Rekening Buat Bangun Masjid Ustaz Das’ad Latif Diblokir, Noval Assegaf ‘Semprot’ PPATK
Rekening Diblokir karena 3 Bulan Tidak Aktif, Ustaz Das’ad Latif Gagal Beli Semen dan Besi untuk Masjid
Miris! Pemblokiran Rekening Hambat Pembangunan Masjid, Ustaz Das’ad Latif Belum Bisa Bayar Semen dan Besi
Jadi Korban Pemblokiran Rekening, Ustaz Das’ad Latif Minta Pemerintah Jangan Resahkan Masyarakat
PPATK Blokir 140 Ribu Rekening Nganggur, Ini yang Harus Dilakukan Nasabah
Bumi dan Air untuk Rakyat, tapi Dirampas Elit, Ustaz Das’ad: Hukum Mati Koruptor
Ustaz Das’ad Latif Temui Fariz RM di Penjara: Mudah-mudahan Lagunya Jadi Amal
Vadel Badjideh Tampil Berbeda di Penjara, Ustaz Das’ad Latif Beri Nasihat Ini