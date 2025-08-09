Menu
Beranda Nasional Refleksi 80 Tahun RI, Fahri Hamzah Singgung Pemikiran Strategis Prabowo dalam Paradoks Indonesia

Refleksi 80 Tahun RI, Fahri Hamzah Singgung Pemikiran Strategis Prabowo dalam Paradoks Indonesia

Selfi - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah mengaku terharu. Terkait dengan refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka di Bawah Kepemimpinan presiden Prabowo Subianto Tahun 2025.

“Ini tidak saja ditandai oleh sebuah perjalanan Indonesia sebagai bangsa merdeka, Tetapi juga oleh angka angka yang unik yang secara simbolik juga memiliki makna makna yang baik,” kata Fahri dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (9/8/2025),

Ia mengungkapkan, tiap tahun Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan . Tahun ini kita rayakan untuk ke 80 kalinya, dipimpin seorang presiden yang sering disebut 08.

Ia mengaku percaya bahwa akhirnya presiden Prabowo memimpin Indonesia setelah diuji niatnya berkali-kali, disingkirkan dan dikalahkan sampai kemudian berada di puncak kekuasaan adalah pertanda baik. Pada akhirnya, ia menyebut seseorang memang dipersiapkan untuk memimpin dekade yang rumit ini.

“Maka Delapan dekade yang penuh dengan tantangan, pencapaian, serta perubahan yang membawa kita ke titik ini. Dari detik proklamasi pada tahun 1945, Indonesia telah berkembang menjadi sebuah negara yang berdaulat, demokratis, dan berpengaruh di kancah internasional,” paparnya.

“Kita terharu karena Perjalanan panjang ini tidaklah mudah. Indonesia telah melewati berbagai fase: dari masa mempertahankan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, hingga era reformasi yang membuka lembaran baru demokrasi,” sambung Fahri.

Kader Partai Gelora itu mengungkapkan, setiap masa membawa tantangannya sendiri, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan zamannya.
Saat ini, dunia menghadapi dinamika global yang sangat cepat.

Laman: 1 2 3 4
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Prabowo Sebut Dirinya Presiden Sekaligus Nakhoda dan Kapten di Hadapan Menterinya, Pakar Ungkap Maknanya
Susi Pudjiastuti ke Prabowo: sebagai Rakyat Bapak, Sangat Sangat Prihatin dan Luar Biasa Terluka
Tiga Hakim yang Vonis Tom Lembong Bersalah Bakal Diperiksa MA
Prabowo Larang Pengibar Bendera One Piece, Heru Subagia: Ada Ketakutan Luar Biasa
Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Pakar Hukum: Ada Nuansa Peradilan Politik
Bu Mega Sedih Hasto Dapat Amnesti Presiden Prabowo, Kok Bisa?
Prabowo Dinilai Kembalikan Keadilan Lewat Abolisi dan Amnesti
Ferry Koto Persoalkan Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Presiden Prabowo Ini Terlalu Baik