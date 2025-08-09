Refleksi 80 Tahun RI, Fahri Hamzah Singgung Pemikiran Strategis Prabowo dalam Paradoks Indonesia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah mengaku terharu. Terkait dengan refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka di Bawah Kepemimpinan presiden Prabowo Subianto Tahun 2025.

“Ini tidak saja ditandai oleh sebuah perjalanan Indonesia sebagai bangsa merdeka, Tetapi juga oleh angka angka yang unik yang secara simbolik juga memiliki makna makna yang baik,” kata Fahri dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (9/8/2025),

Ia mengungkapkan, tiap tahun Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan . Tahun ini kita rayakan untuk ke 80 kalinya, dipimpin seorang presiden yang sering disebut 08.

Ia mengaku percaya bahwa akhirnya presiden Prabowo memimpin Indonesia setelah diuji niatnya berkali-kali, disingkirkan dan dikalahkan sampai kemudian berada di puncak kekuasaan adalah pertanda baik. Pada akhirnya, ia menyebut seseorang memang dipersiapkan untuk memimpin dekade yang rumit ini.

“Maka Delapan dekade yang penuh dengan tantangan, pencapaian, serta perubahan yang membawa kita ke titik ini. Dari detik proklamasi pada tahun 1945, Indonesia telah berkembang menjadi sebuah negara yang berdaulat, demokratis, dan berpengaruh di kancah internasional,” paparnya.

“Kita terharu karena Perjalanan panjang ini tidaklah mudah. Indonesia telah melewati berbagai fase: dari masa mempertahankan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, hingga era reformasi yang membuka lembaran baru demokrasi,” sambung Fahri.

Kader Partai Gelora itu mengungkapkan, setiap masa membawa tantangannya sendiri, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan zamannya.

Saat ini, dunia menghadapi dinamika global yang sangat cepat.