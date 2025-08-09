SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Pertarungan Terakhir El Rumi vs Jefri Nichol, Gratis Klik di Sini

FAJAR.CO.ID -- Sedang berlangsung live streaming pertandingan tinju Superstar Knockout Vol.3 hari ini, Sabtu, 9 Agustus 2025. El Rumi dan Jefri Nichol bakal adu jotos dalam acara Superstar Knockout: King of the Ring.

El Rumi akan melakoni pertarungan terakhirnya di ring tinju malam ini dengan menghadapi rival lamanya, Jefri Nichol. Superstar Knockout Vol.3 digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, malam ini Sabtu (9/8/2025).

Namun, sebelum pertarungan utama yang mempertemukan kembali El Rumi vs Jefri Nichol, pemirsa dapat terlebih dahulu menyaksikan sejumlah laga undercard.

Pada partai pertama, laga bertajuk "Amateur Fight" menyajikan pertemuan Daffa Sudradjat vs Ernaldo.

Daffa Sudradjat memenangkan pertarungan match pertama usai aksi jual beli pukulan yang menegangkan.

Pada partai kedua, tersaji laga bertajuk "Pro Debut Fight" yang mempertemukan Avensius vs Nasip. Laga ini berhasil dimenangkan oleh Nasip.

Laga bertajuk "Pro Fight" di partai ketiga menampilkan duel sengit antara Randy Ngabalin vs Bobby Manullang. Pertarungan berakhir draw atau imbang, sehingga tidak ada pemenang dalam pertarungan tersebut.

Setelah ini, beberapa match seru lainnya akan hadir termasuk laga puncak yang paling ditunggu, El Rumi vs Jefri Nichol.

Adu jotos antara El Rumi dan Jefri Nichol menjadi kali kedua mereka bertemu. Sebelumnya, mereka pernah tanding di atas ring dengan El Rumi sebagai pemenang.

Menjelang pertarungan, El Rumi memberikan analisisnya terkait keunggulan dan kelemahan lawan.