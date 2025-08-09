Sensasi Melayang di Atas Pantai Pandawa dengan Paragliding

FAJAR.CO.ID, BALI -- Bali tidak pernah berhenti menyajikan kekayaan alam, budaya, serta sportourism-nya. Gugusan pesisir yang indah hingga hamparan lautnya selalu menyita mata dunia. Sehingga banyak cara menikmati pesona alam Pulau Dewata.

Salah satu cara menikmati panorama Bali yang begitu epic adalah dengan kegiatan paragliding sebuah olahraga ekstrem yang memacu adrenalin.

Paragliding dilakukan di atas tebing Pantai Pandawa. Ketika parasut dibentangkan, ritme jantung mulai meningkat seoalah tubuh ini terhempas dari ketinggian.

Olahraga ini semakin menantang ketika dihadapkan langsung oleh ombak ganas Samudera Hindia.

Tetapi jangan khawatir, ketika mencoba paragliding, kita akan didampingi seorang pilot (paragliding profesional) yang sudah sangat lihai memainkan tuas di kanan dan kiri parasut untuk mengendalikan angin.

Hanya dengan bantuan angin, tubuh dibawa melayang melintasi gugusan tebing dan pasir putih Pantai Pandawa. Melihat ke Selatan, nampak hamparan lautan biru luas sejauh mata memandang. Seolah tak ingin beranjak menyusuri keindahan Pantai Pandawa dari udara.

Momen yang singkat harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dari atas ketinggian nampak samar geliat pariwisata dan masyarakat Pantai Pandawa.

Tak hanya pantai dan perbukitannya, dari ketinggian lebih dari 200 meter, panorama berpetak-petak sawah akan semakin memanjakan mata. Namun parasut tak bisa terbang lebih lama lagi. Satu kali penerbangan hanya berlangsung selama 15 menit saja. Kini saatnya sang pilot melakukan pendaratan di tanah lapang.