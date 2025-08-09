Menu
Beranda Hukum Surya Paloh Kesal Bupati Abdul Azis Ditangkap Saat Rakernas Nasdem, Begini Kronologi Lengkap OTT KPK di Kolaka Timur

Surya Paloh Kesal Bupati Abdul Azis Ditangkap Saat Rakernas Nasdem, Begini Kronologi Lengkap OTT KPK di Kolaka Timur

Endra - Hukum
Komentar
  • Bagikan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis (ABZ), telah sesuai aturan.

KPK pada awalnya menerbitkan surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada awal 2025.

Pada pertengahan Juli 2025 hingga beberapa waktu lalu, kata dia, KPK mendapatkan informasi terjadi peningkatan komunikasi dan terdapat proses penarikan sejumlah uang untuk diberikan kepada sejumlah pihak. Menindaklanjuti hal tersebut, KPK membagi menjadi tiga tim.

Tiga tim tersebut bertugas untuk melakukan OTT di tiga lokasi, yakni Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Hal ini dijelaskan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mempersoalkan OTT KPK.

“Tangkap tangan itu sendiri misalkan karena ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana orang itu, atau sesaat setelahnya diteriakkan oleh khalayak ramai bahwa dia adalah pelakunya, atau pada saat ditemukan bukti-bukti padanya,” ujar dini hari.

“Jakarta disentuh dulu dapat orangnya, kemudian di Kendari disentuh dulu dapat orangnya. Dari situ didapatkan informasi bahwa penyerahan uang maupun barang kemudian juga perintah-perintah yang diberikan itu kepada saudara ABZ juga. Walaupun memang dari informasi awal sudah kami ketahui,” ujarnya.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Surya Paloh: Praduga Tak Bersalah Sama Sekali tak Berlaku di Negeri Ini
Elite Demokrat Ingatkan KPK untuk Tak Perburuk Citra Partai
KPK Telusuri Potensi Aliran Dana ke Partai NasDem terkait Kasus Bupati Koltim Abdul Azis
Mengingat Janji Manis Bupati Abdul Azis Sebelum Jadi Tersangka KPK: Kolaka Timur Maju Bermartabat dengan Kerja Nyata
Naik Penyidikan, Eks Menang Yaqut Bakal Diperiksa Kembali
Ditetapkan Tersangka, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Terima Fee Rp1,6 Miliar Sebelum Hadiri Rakernas NasDem
KPK Tangkap 12 Orang Terkait Dugaan Korupsi RSUD Kolaka Timur, 5 Tersangka Termasuk Bupati Abdul Azis, Ini Perannya
KPK Terbitkan Sprindik Umum dalam Kasus Kuota Haji, Ini Alasannya