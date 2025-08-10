Bermain di JIS, Persija Jakarta Pesta 4 Gol Lawan Persita Tangerang

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Persija Jakarta menunjukkan ketangguhannya saat meladeni tamunya, Persita Tangerang pada laga yang berlangsung Minggu (10/8).

Dalam laga ini, Persija Jakarta mencukur habis Persita dengan skor telak 4-0. Hasil ini pula menempatkan Persija Jakarta memimpin klasemen semetara pada pekan pertama BRI Super League.

Bermain di Jakarta International Stadium, Macan Kemayoran berpesta gol dengan materi tim beraroma Brasil plus para pemain Timnas Indonesia.

Persija tampak menakutkan terutama saat bermain dengan taktik full pressing. Persita yang datang ke Kandang Macan, sebenarnya memberikan perlawanan, tetapi pemain kunci mereka, Eber Bessa, tak berkembang lantaran selalu dikawal dua-tiga pemain Persija.

Empat gol Persija lahir berkat kedisiplinan menerapkan pressing. Gol tersebut lahir dari Rizky Ridho (menit ke-31), Allano (70 dan 90+2), dan Maxwell Souza (72).

Gol kedua Allano dan gol Maxwell pantas mendapat tepuk tangan lebih, lantaran tercipta dengan spektakuler. Keduanya dari tendangan jarak jauh di luar kotak penalti dengan akurat. Dengan goal difference 4, Persija menggusur Malut United dari puncak klasemen. (fajar)