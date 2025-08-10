Menu
Beranda Olahraga Bermain di JIS, Persija Jakarta Pesta 4 Gol Lawan Persita Tangerang

Bermain di JIS, Persija Jakarta Pesta 4 Gol Lawan Persita Tangerang

Hamsah umar - Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho seusai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang. Foto: IG persija

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Persija Jakarta menunjukkan ketangguhannya saat meladeni tamunya, Persita Tangerang pada laga yang berlangsung Minggu (10/8).

Dalam laga ini, Persija Jakarta mencukur habis Persita dengan skor telak 4-0. Hasil ini pula menempatkan Persija Jakarta memimpin klasemen semetara pada pekan pertama BRI Super League.

Bermain di Jakarta International Stadium, Macan Kemayoran berpesta gol dengan materi tim beraroma Brasil plus para pemain Timnas Indonesia.

Persija tampak menakutkan terutama saat bermain dengan taktik full pressing. Persita yang datang ke Kandang Macan, sebenarnya memberikan perlawanan, tetapi pemain kunci mereka, Eber Bessa, tak berkembang lantaran selalu dikawal dua-tiga pemain Persija.

Empat gol Persija lahir berkat kedisiplinan menerapkan pressing. Gol tersebut lahir dari Rizky Ridho (menit ke-31), Allano (70 dan 90+2), dan Maxwell Souza (72).

Gol kedua Allano dan gol Maxwell pantas mendapat tepuk tangan lebih, lantaran tercipta dengan spektakuler. Keduanya dari tendangan jarak jauh di luar kotak penalti dengan akurat. Dengan goal difference 4, Persija menggusur Malut United dari puncak klasemen. (fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Menanti Debut Jordi Amat Bersama Persija Jakarta, Berikut Jadwal Super League Hari Ini
Update Bursa Transfer Liga 1: Kejutan Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Persita, Pemain Asing Baru Merapat
Jadi Incaran Klub-klub Besar, Osvaldo Haay Pernah Bersinar Bersama Persebaya dan Tenggelam Bersama Persija
Tidak Butuh Waktu Lama, Pindah dari PSS Hokky Caraka Langsung Gabung Persita
Umumkan Berpisah dengan PSBS Biak, Alexsandro Ferreira jadi Rebutan Persebaya dan Persija
Kunjungi Jakpro dan JIS, Munafri Tegaskan Stadion Untia Dibangun Akhir Tahun 2025
Tiga Raksasa Super League Andalkan Pemaian Asal Brasil, Siapa Terbaik?
Usai Uji Coba Hadapi Persita Tangerang, PSM Makassar Bersiap Melawan Kuching City FC