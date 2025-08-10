Diduga Dibantu Oknum Brimob, 3 Tahanan Polsek di Gowa Kabur dengan Membobol Jeruji Sel

FAJAR.CO.ID, GOWA -- Tiga tahanan Polsek Bontonompo, Polres Gowa yang dikabarkan kabur beberapa waktu lalu kini kembali digelandang ke sel.

Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, ketiga tahanan tersebut masing-masing berinisial MI, RH, dan IR.

Kapolsek Bontonompo, AKP Zulkarnaim, dalam keterangannya mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum anggota Brimob Polda Sulsel dalam proses pelarian ketiga tahanan.

"Untuk sementara belum kami dalami, yang jelas bahwa kendaraan yang dipakai oleh tersangka melarikan diri ini adalah kendaraan dari oknum tersebut," ujar Zulkarnaim, Minggu (10/8/2025).

Untuk memastikan dugaan tersebut, Zulkarnaim langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Kapolres Gowa dan Dansat Brimob Polda Sulsel.

"Untuk anggota tersendiri ini kami koordinasi dengan Bapak dan Danse Brimob untuk melakukan kerja sama, untuk bersama-sama, bekerja sama untuk menghadirkan adiknya. Itu yang kami lakukan," sebutnya.

Dikatakan Zulkarnaim, oknum anggota Brimob Polda Sulsel itu merupakan kakak dari salah satu tahanan.

"Kebetulan salah satu dari saudara, salah satu tersangka ini ada kakaknya yang bertugas di Satuan Brimob," terangnya.

Zulkarnaim menuturkan bahwa ketiga tahanan yang kabur tersebut ditangkap di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Sebelumnya, mereka kabur dengan membobol juruji besi tahanan sekitar pukul 04.00 WITA pada 2 Agustus 2025 kemarin.

Tidak hanya ditangkap kembali, ketiga tahanan yang kabur itu diberikan hadiah timah panas. Masing-masing di betis dan paha.