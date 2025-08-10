Dukung Kesehatan Wanita, BKOW Sulsel Adakan Seminar Kesehatan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sulawesi Selatan gelar acara silaturahmi dan sosialisasi kesehatan bersama Prodia.

Acara ini digelar di Gedung Prodia Makassar, Jln Jenderal Sudirman pada Minggu (10/8/2025). Acara diikuti oleh pengurus BKOW Sulsel dan pihak PT prodia Widyahusada Tbk.

Tidak hanya sekedar acara silaturahmi, dalam kesempatan ini pihak BKOW dan Prodia melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) berisi kerja sama antara BKOW dan Prodia selama 5 tahun ke depan.

Acara akan dilanjutkan dengan seminar kesehatan bertema ‘Womens Health Did You Know?’ yang dibawakan oleh dr. Anneke Holly, M. Kes dan Andi Heriadi Palloge, S.ST, M.Biomed.

Dihadiri oleh pengurus dan anggota BKOW, para peserta kompak mengenakan baju bernuansa merah putih sebagai bentuk menyambut HUT RI ke-80.

Ketua BKOW Sulsel, Prof.Dr.Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam. M.SI menjelaskan, BKOW memang kerap melakukan berbagai kegiatan setiap bulannya.

Bulan ini dilakukan edukasi soal kesehatan terutama untuk kesehatan reproduksi wanita. Mengingat begitu pentingnya kesehatan.

“Kita semua bahwa kenapa harus bulan ini kita mengandalkan lagi tentang edukasi kesehatan bulan lalu adalah edukasi kesehatan juga tetapi yang kemarin itu bulan kemarin adalah rumah sakitnya yang kita promosikan nah saat sekarang ini adalah seminar edukasi tentang masalah kesehatan wanita,” ujarnya.

Dia mengapresiasi kerja sama ini yang menawarkan diskon 20% untuk pengurus BKOW yang ingin memeriksakan kesehatan di Prodia.