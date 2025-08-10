El Rumi Sukses Kalahkan Jefri Nichol, Maia Estianty: Udah Ya, Jangan Ada Rematch Lagi

Fajar.co.id, Jakarta -- Pertandingan ulang antara El Rumi dan Jefri Nichol akhirnya tuntas. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu memenangkan ajang adu jotos antar seleb tersebut, Sabtu malam (9/8/2025).

Pertandingan ini merupakan pertemuan kedua mereka di mana sebelumnya, keduanya sempat bertanding pada 2023 yang juga dimenangkan El Rumi.

Kemenangan tersebut juga dikabarkan langsung El Rumi di akun instagramnya @elelrumi.

"38 detik @chanpionship Indonesian Cruiserweight Champion 🏆🏅, " tulis El Rumi, dikutip Minggu (10/8/2025).

Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar netizen. Tidak terkecuali dari ibu kandungnya, Maia Estianty.

"Udah ya, Jangan ada rematch lagi… Proud of you Son, " tulis Maia pada kolom komentar unggahan itu.

Sementara itu di akun Maia Estianty, sang ibu juga mengucap syukur. Istri Irwan Mursi ini menumpahkan rasa syukurnya dalam Instagram miliknya.

"Alhamdulillah, kemenangan yang indah… Terimakasih Yaa Allah atas kekuatan yang dicurahkan untuk EL RUMI…. Terimakasih untuk yang sudah mendoakan @elelrumi. Pertandingan terakhirnya ditutup dengan kemenangan….Jujur sebelum tanding, ke toilet ampe tiap menit," beber Maia Estianty.

Diketahui sebelum pertandingan, Maia sempat menolak putra keduanya itu bertanding. Namun, El Rumi berhasil meyakinkannya hingga dia pun luluh dan memperisalakan. Maia bahkan menonton langsung pertandingan tersebut. (sam/fajar)