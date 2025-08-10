Gara-gara Postingan Foto, Fuji Diduga Liburan Bareng Verrell Bramasta

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Fuji membagikan suasana liburannya di luar negeri. Fuji memang dikenal kerap pelesiran ke luar negeri.

Kali ini, Fuji menghabiskan liburan di London, Inggris. Momen selama di negara tersebut dibagikan Fuji lewat instagramnya.

Fuji tampak menikmati waktu liburannya. Terlihat Fuji berfoto dengan pemandangan sungai Thames dan jam big ben atau tower Elizabeth ikonik London.

“Relationship status: crushing on Big Ben,” tulisnya dikutip Minggu (10/8/2025).

Menariknya, salah satu foto yang diunggah Fuji bikin heboh. Bahkan, Fuji diduga liburan bareng Verrell Bramasta.

Foto yang dimaksud adalah penampakan bunga-bunga yang ada di taman. Fuji dalam foto membagikan bunga impatiens walleria berwarna merah, pink dan ungu.

Hal serupa sempat diunggah Verrell. Dalam unggahannya di instagram, Verrell memamerkan diri sedang berada di sebuah taman yang juga terdapat bunga serupa.

Alhasil para netizen melakukan cocoklogi menganggap keduanya menghabiskan waktu di tempat yang sama.

Namun, dugaan ini tampaknya tidak bisa dipastikan. Pasalnya Verrell diketahui berada di tempat yang lingkungannya mirip Universitas Leiden, Belanda.

Sementara untuk jarak London ke Belanda berkisar 199 mil (319 km) dan 172 mil laut.

Meski demikian, banyak netizen yang berkomentar dalam akun instagram Verrell.

“Utinya mana mas?,” kata netizen.

“Yang ke Malaysia aja disusulin, masa ke London nggak,” kata lainnya. (Elva/Fajar)