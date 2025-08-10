Hasil Pertarungan El Rumi vs Jefri Nichol, Berakhir Lebih Cepat dari Perkiraan, Nichol Kecewa, Ini Penyebabnya

FAJAR.CO.ID -- Hasil pertarungan tinju Superstar Knockout Vol. 3 berakhir dengan kemenangan El Rumi atas Jeffri Nichol. El Rumi menang TKO atas Jefri Nichol hanya dalam 38 detik di ronde pertama.

Bagaimana El Rumi mendapatkan kemenangan TKO dalam laga Superstar Knockout Vol. 3 – King of the Ring vs Jefri Nichol yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (9/8/2025)?

Adu jotos El Rumi vs Jefri Nichol berakhir dramatis dan cepat. Jauh lebih cepat dari ekspektasi. Malah berakhir antiklimaks bagi dua selebritis itu. Padahal, panitia penyelenggara sudah menyiapkan 5 ronde untuk tarung tinju kedua selebritis ini.

Pertarungan rematch El Rumi vs Jefri Nichol tak seseru laga pertamanya. Sebab, duel pertama pada November 2023 lalu, El Rumi menang angka dari Jefri dalam laga yang berjalan 4 ronde.

Duel kali ini benar-benar di luar perkiraan penonton. Wasit menyelesaikan pertandingan dengan cepat dan menyatakan El Rumi menang TKO atas lawannya Jefri Nichol.

Adu jotos selebritis ini berakhir lebih cepat setelah Jefri Nichol menyatakan dirinya mengalami dislokasi bahu kanan di pertengahan ronde pertama. Kondisi ini membuat aktor itu tak dapat mengangkat tangan sebelah kanannya untuk menahan serangan El Rumi.

"Gua nggak ngerti. Tadi gue cuma bilang dislokasi (bahu), terus dibilang TKO," kata Jefri Nichol yang gundah usai laga.

Dia sendiri mengaku bingung dengan pertarungan itu. "Gua bingung, belum berantem nih. Kenapa nggak dihitung?" tukasnya.

Setelah jual beli pukulan dengan El Rumi, Jefri Nichol memang tampak hanya bisa mengangkat satu lengannya. Kondisi ini menjadi penanda bagi wasit dalam mengambil keputusan TKO.