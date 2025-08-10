Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar belakangan ini diguncang dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk mengganti kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum.

Menariknya, kendati sejauh ini belum ada kader atau tokoh Golkar yang berani tampil menyuarakan perlunya dilakukan Munaslub, namun isu tersebut sudah dikait-kaitkan dengan peran pihak istana.

Baik isu terkait Munaslub Partai Golkar maupun keterlibatan pihak Istana telah dibantah oleh masing-masing pihak. Dari Golkar, sejumlah petingginya sudah menyatakan bahwa tidak ada internal Golkar yang menginginkan Munaslub sejauh ini, sedang dari pihak Istana dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Terkait isu munaslub yang dikaitkan dengan pihak Istana, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham sangat yakin bahwa isu yang berkembang tersebut bukan permainan politik Presiden Prabowo Subianto.

Polikus senior Golkar asal Sulawesi Selatan itu mengaku, dirinya tidak ada sedikit pun kecurigaan dari Golkar terhadap Kepala Negara.

“Oh enggak. Saya punya keyakinan, sekali lagi saya punya keyakinan, bahkan sebelum Mensesneg memberikan suatu penjelasan, di Golkar tidak pernah curiga sedikit pun kepada Pak Prabowo,” kata Idrus ditemui di Tangerang Kota, Minggu (10/8).

Idrus lantas menyinggung tentang pengalamannya pernah menjadi Ketua Koalisi Merah Putih pada Pilpres 2014. Dia mengaku sangat memahami karakter Prabowo. Bagi Idrus, Ketua Umum Gerindra itu merupakan sosok yang memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.