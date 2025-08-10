Menu
Jangan Lewatkan, Link Nonton Online Tarung Tinju El Rumi vs Jefri Nichol dan Cara Pembelian PPV Vidio

Nasional, Selebriti
Pertarungan El Rumi vs Jefri Nichol

FAJAR.CO.ID -- Ketahui hasil pertandingan tinju Jefri Nichol vs El Rumi di ajang Superstar Knockout Vol.3 hari ini, Sabtu, 9 Agustus 2025. Jangan lewatkan link nonton online tarung tinju yang mempertemukan El Rumi vs Jefri Nichol untuk menentukan pemenang sejati.

Akses link nonton online tinju El Rumi vs Jefri Nichol tersedia di akhir artikel ini.

Pertarungan tinju rematch antara El Rumi vs Jefri Nichol memperebutkan sabuk ICB Indonesian Cruiserweight Championship.

Ini kali kedua selebritis ini bertemu di ring tinju dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Sebelumnya, telah digelar pertarungan tinju antara El Rumi vs Jefri Nichol pada 2023 lalu.

Laga berhasil dimenangkan El Rumi dengan kemenangan poin tipis. Saat itu, anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini menang dengan selisih angka yang tipis.

Saat itu, El Rumi sempat kesulitan di awal ronde. Namun El Rumi berhasil stabil. El Rumi mengakui kekuatan pukulan lawannya, Jefri Nichol cukup keras. Namun, lawannya itu memiliki kelemahan pada napas. Setelah dua ronde, napas Jefri Nichol menjadi ngos-ngosan. Hingga akhirnya, El Rumi meraih kemenangan.

Pertarungan tinju ini sangat penting bagi Jefri Nichol yang dikenal sebagai artis yang aktif berolahraga dan punya tubuh atletis.

Sehari sebelumnya El Rumi dan Jefri Nichol telah melakukan timbang badan. Hasilnya El Rumi mempunyai bobot 81,6 kg sedangkan Jefri Nichol 81 kg.

Untuk menyaksikan laga ini harus berlangganan melalui aplikasi atau website Vidio. Pasalnya diterapkan Pay Per View (PPV).

