Malut United Bantai Dewa United, Hendri Susilo Enggan Jumawa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih Malut United, Hendri Susilo, enggan jemawa meski timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Dewa United pada pekan pertama Super League 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (9/8) malam, menjadi ajang pembuktian tim berjuluk "armada tempur" Kei Raha.

Tiga gol Malut United masing-masing dicetak oleh Yakob Sayuri, Ciro Alves, dan David da Silva. Sementara Dewa United hanya mampu membalas satu gol.

Usai laga, Hendri yang kini menjadi satu-satunya pelatih lokal di Super League, menepis anggapan dirinya sebagai sosok istimewa di balik kemenangan tersebut.

“Saya pikir, saya jujur saja, saya ini pelatih biasa saja. Pelatih kampung. Mungkin rezekinya saja yang baik, tapi saya pikir saya juga enjoy saja. Enggak ada beban,” ujarnya.

Menurut Hendri, kunci sukses timnya terletak pada kekompakan. Ia mengaku terkesan dengan sikap para pemain asing yang dimiliki Malut United. “Kunci sukses kami itu kebersamaan. Saya juga kaget, saya lihat pas awal jumpa pemain, saya lihat kok ini pemain-pemain asing ini, bagus-bagus attitude-nya,” katanya.

Ia mencontohkan Ciro Alves yang dua musim lalu menjadi juara bersama Persib Bandung, namun tidak ingin diperlakukan istimewa. “Saya salut sama mereka. Mereka, kayak Ciro, dia bilang, ‘Saya dua kali juara, saya sudah lupakan, saya mau berada dari nol lagi’. Jadi, saya lihat keharmonisan kami,” ungkap Hendri.

Hendri menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik di seluruh lini. “Pemain dengan pelatih, pelatih dengan owner, terus keharmonisan di ruang ganti, di lapangan, itu yang kami jaga supaya kondusif. Nah, ini sudah mulai kelihatan jalan,” tambahnya.