Menu
Beranda Nasional Nusron Wahid Bilang Semua Tanah Milik Negara, Herwin Sudikta: Sudah Jadi Negara Komunis?

Nusron Wahid Bilang Semua Tanah Milik Negara, Herwin Sudikta: Sudah Jadi Negara Komunis?

Muhammad Nursam - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Foto: Ricardo/JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Nusron Wahid, kembali mencuri perhatian publik melalui pernyataannya yang diduga tanpa pikir panjang.

Nusron sebelumnya mengatakan bahwa semua tanah merupakan milik negara, adapun rakyat hanya diberikan status hak milik.

Pernyataan tersebut sontak terhubung dengan kebijakan yang menyebut bahwa tanah yang menganggur selama dua tahun bakal disita oleh negara.

Menanggapi hal tersebut, Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, blak-blakan menyebut bahwa Indonesia seperti sebuah negara komunis.

"Negara ini udah jadi negara komunis ya?," kata Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (10/8/2025).

Dikatakan Herwin, berdasarkan UUPA 1960, tanah di Indonesia secara yuridis memang berada di bawah penguasaan negara, tapi bukan berarti negara memiliki tanah secara absolut seperti dalam sistem komunis.

"Negara berfungsi sebagai pengatur, bukan pemilik mutlak," ucapnya.

Dia menambahkan, negara memberikan hak-hak atas tanah. Seperti hak milik, guna usaha, pakai kepada individu atau badan hukum.

"Meski secara prinsip tanah dikuasai negara, warga tetap bisa punya hak milik yang diakui, diturunkan, dijual, atau diagunkan," cetusnya.

"Ini berbeda secara praktik dengan negara komunis," tambahnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid menekankan bahwa tujuan sesungguhnya kebijakan mengambil alih tanah nganggur bukan merampas tanah rakyat, tetapi agar seluruh tanah di Indonesia dimanfaatkan secara optimal.

Pada dasarnya, kata Nusron, seluruh tanah di Indonesia dimiliki oleh negara.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Pastikan Lahan Nganggur Bakal Diambil Negara, Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Membuat Tanah?
Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo
Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting
Pernyataan Terbaru Menteri Nusron Wahid Soal Tanah Nganggur
Rekening Nganggur 3 Bulan Diblokir, Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara, Warganet: Nganggur Bertahun-tahun, Kapan 19 Juta Lapangan Kerja?
Tom Lembong Dihukum Karena Untungkan Kapitalis, Rocky Gerung: Maka Si Hakim Itu Komunis
Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara karena Ekonomi Kapitalis, Denny Siregar: Apa Kita Terapkan Komunis Ya?
Pertamina TBBM Dituding Rampas Tanah Adat, Warga Makassar: Kami Butuh Kepastian Hidup