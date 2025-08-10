Panglima TNI Rotasi 44 Pati, Enam Kodam Baru Resmi Terisi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 44 perwira tinggi di sejumlah posisi strategis.

Dilihat dari jumlah itu, enam perwira tinggi TNI AD ditunjuk memimpin enam komando daerah militer (Kodam) baru yang dibentuk Mabes TNI.

Mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi dipercaya memimpin Kodam XXI/Radin Inten.

Lima perwira tinggi lainnya yang menempati kodam baru yakni Mayjen Agus Hadi Waluyo sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai dan Mayjen Arief Gajah Mada sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol.

Sementara itu, Mayjen Zainul Arifin sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira, dan Mayjen Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

Selainnya, tiga komandan pasukan elite TNI juga berganti. Mayjen Djon Afriandi, sebelumnya Danjen Kopassus, kini menjabat Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus).

Mayjen (Mar) Endi Supardi yang sebelumnya Dankormar ditunjuk sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar).

Adapun Marsekal Muda Deny Muis yang sebelumnya memimpin Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) kini menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat).

Sejumlah posisi strategis lain juga mengalami pergeseran, di antaranya Marsda Andyawan Martono menjadi Pangkohanudnas, Mayjen Bobby Rinal Makmun sebagai Asops Panglima TNI, Laksda Supo Dwi Diantara sebagai Kabaharwathan Kemhan, Laksda Candra Wijaya sebagai Asrenum Panglima TNI, dan Brigjen Harvin Kidingallo menjadi Waasrenum Panglima TNI.