Menu
Beranda Nasional Panglima TNI Rotasi 44 Pati, Enam Kodam Baru Resmi Terisi

Panglima TNI Rotasi 44 Pati, Enam Kodam Baru Resmi Terisi

Muhammad Nursam - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Ilustrasi prajurit TNI. Antara Foto/Didik Suhartono

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 44 perwira tinggi di sejumlah posisi strategis.

Dilihat dari jumlah itu, enam perwira tinggi TNI AD ditunjuk memimpin enam komando daerah militer (Kodam) baru yang dibentuk Mabes TNI.

Mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi dipercaya memimpin Kodam XXI/Radin Inten.

Lima perwira tinggi lainnya yang menempati kodam baru yakni Mayjen Agus Hadi Waluyo sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai dan Mayjen Arief Gajah Mada sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol.

Sementara itu, Mayjen Zainul Arifin sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira, dan Mayjen Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

Selainnya, tiga komandan pasukan elite TNI juga berganti. Mayjen Djon Afriandi, sebelumnya Danjen Kopassus, kini menjabat Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus).

Mayjen (Mar) Endi Supardi yang sebelumnya Dankormar ditunjuk sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar).

Adapun Marsekal Muda Deny Muis yang sebelumnya memimpin Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) kini menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat).

Sejumlah posisi strategis lain juga mengalami pergeseran, di antaranya Marsda Andyawan Martono menjadi Pangkohanudnas, Mayjen Bobby Rinal Makmun sebagai Asops Panglima TNI, Laksda Supo Dwi Diantara sebagai Kabaharwathan Kemhan, Laksda Candra Wijaya sebagai Asrenum Panglima TNI, dan Brigjen Harvin Kidingallo menjadi Waasrenum Panglima TNI.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Pria yang Tampar Pegadang Sayur di Bantaeng Ternyata Tentara Aktif, Komandannya Langsung Minta Maaf
Ketika Hari Lahir Prabowo Jadi Hari Kebudayaan: Goenawan Mohamad Ungkit Sejarah Suram 17 Oktober
Jawab Pertanyaan Mengapa Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Dandhy Laksono: Karena Diurus Tentara?
Film ‘Believe’ Diadaptasi dari Buku Biografi Panglima TNI Raih Juara di Festival Film Internasional Montreal 2025
Rotasi dan Mutasi 117 Pati, Berikut Ini Jabatan Kunci yang Mengalami Perombakan
Orang Dekat Prabowo Jadi Komandan Paspampres, Ini Profil Mayjen Edwin Adrian Sumantha
Ledakan Tewaskan 13 Orang! Panglima TNI Akui SOP Pemusnahan Amunisi Harus Diubah
Dugaan Tentara Aktif Jadi Dirjen Bea Cukai, Mabes TNI: Djaka Budi Utama Sudah Pensiun