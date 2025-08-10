Paris Pernandes Janji Akan Bungkam Mulut Besar Edy Boxing Malam Nanti

FAJAR.CO.ID, BALI — Duel panas antara Paris Pernandes dan Edy Boxing akan memuncak malam ini, Minggu (10/8/2025), dalam laga kelas Welterweight (147 lbs) di ajang Holywings Sport Night (HSN) Bali Vol. 8. Pertarungan bergengsi ini akan berlangsung di Atlas Super Club, Bali, dan menjadi sajian utama dari sepuluh laga yang digelar.

Rivalitas keduanya sudah lama memanas, namun momen face-off yang viral di media sosial semakin menyulut tensi menjelang pertarungan. Paris, yang kembali naik ring setelah setahun vakum, datang dengan misi membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu petinju terbaik di kelasnya.

Di sisi lain, Edy Boxing tampil penuh percaya diri. Petinju ini bertekad menjatuhkan nama besar Paris dan membuat kejutan besar di hadapan para penonton. “Saya siap memberi kejutan malam ini,” ujarnya penuh keyakinan.

Selain Paris vs Edy, HSN Bali Vol. 8 juga menyajikan duel seru lainnya. Satria Hang Kareem akan berhadapan dengan Ade Jackson di kelas Super Featherweight, sementara Saroha Lumbantobing menantang Geisler AP di kelas Middleweight.

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan langsung, laga Paris vs Edy dapat dinikmati secara live streaming eksklusif di Vidio PPV dengan harga mulai Rp29.000. Caranya cukup mudah: buka aplikasi atau situs Vidio.com, login atau buat akun baru, masuk ke menu Sports → Combat Sport → HW Sport Night Bali Vol. 8, lalu lakukan pembelian PPV.

Beberapa laga undercard bahkan berpotensi tayang gratis di YouTube HSS atau media sosial resmi setelah acara selesai, memberikan kesempatan bagi para penikmat tinju untuk tetap merasakan atmosfer pertarungan.