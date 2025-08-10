Menu
Paris Pernandes Siap Beri Pelajaran untuk Edy Boxing, Berikut Link Streaming dan Jadwal HSN Bali Vol 8

Zaki Rif'an - Nasional
Pertarungan antara Paris Pernandes dengan Edy Boxing.

FAJAR.CO.ID, BALI -- Duel panas bakal tersaji di panggung Hollywings Sport Night (HSN) Bali Vol 8 yang digelar Minggu (10/8/2025) di Atlas Super Club, Bali. Laga utama mempertemukan Paris Pernandes, CEO Hollywings Sport Show (HSS), dengan Edy Boxing.

Paris, yang dikenal publik sebagai “petinju pohon pisang” asal Binjai, menerima tantangan Edy Boxing karena menilai lawannya tidak punya sopan santun. “Saya akan memberikan pelajaran kepada Edy Boxing di atas ring,” tegas Paris.

Tensi kedua petarung sudah memanas sebelum laga dimulai. Saat face-off, Edy menekan wajah Paris, membuat sang petinju asal Binjai naik pitam. Beruntung, pihak keamanan segera mengamankan keduanya agar tidak terjadi baku hantam sebelum pertarungan resmi.

Selain laga Paris vs Edy, HSN Bali Vol 8 juga menampilkan sejumlah duel menarik, termasuk kelas berat antara Rabowo melawan Ilham. Pertarungan pertama dijadwalkan mulai pukul 18.05 WITA dan dapat disaksikan langsung di lokasi atau secara daring melalui layanan Pay Per View di Vidio, dengan harga mulai Rp29 ribu.

Berikut daftar pertarungan HSN Bali Vol 8: Hendrik vs Robertus, Englai vs Ogikz, Nando vs Doni, Chandra vs Montela, Vinny vs Hasan, Faje vs Sedha, Rabowo vs Ilham, Satria vs Jackson, Saroha vs Geisler, dan laga utama Paris Pernandes vs Edy Boxing. (bs-zak/fajar)

