Menu
Beranda Nasional Pihak JK Tegaskan Tak Pernah Ada Damai, Denny Siregar Sindir Kejaksaan: Sebegitu Takutnyakah Menangkap Silfester?

Pihak JK Tegaskan Tak Pernah Ada Damai, Denny Siregar Sindir Kejaksaan: Sebegitu Takutnyakah Menangkap Silfester?

Muhammad Nursam - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Denny Siregar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Silfester Matutina tidak kunjung ditahan atas kasus pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Kasus itu sendiri sebenarnya putusannya sudah inkracht. Silfester kemudian mengklaim bahwa kasusnya dengan JK telah berakhir damai.

Namun, klaim dari Silfester itu direspons berbeda oleh kubu Jusuf Kalla. Pihak JK justru bingung mengapa Silfester tak kunjung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait hal itu, pegiat media sosial, Denny Siregar menyindir sikap Kejaksaan yang dinilainya takut padahal sudah dilindungi pasukan TNI.

"Pak @KejaksaanRI segitu takutnya kah menangkap seorang Silpester? Katanya sudah dilindungi sepasukan TNI..," tulis Denny Siregar, dikutip Minggu (10/8/2025).

Sebelumnya, penegasan bahwa tak pernah ada damai dengan Silfester disampaikan salah satu orang dekat Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin.

Menurut Hamid, permintaan Silfester Matutina yang mengaku sudah meminta maaf kepada Jusuf Kalla tidak benar dan bukan bagian dari proses hukum.

Hamid mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari Jusuf Kalla (JK) bahwa pihak Silfester Matutina tidak pernah bertemu dengan JK untuk meminta maaf.

Silfester, kata Hamid, hanya menyampaikan permintaan maaf saat menjalankan persidangan kasus pencemaran nama baik terhadap JK.

Kuasa hukum JK menyampaikan hal tersebut ke kliennya.

JK pun memaafkan Silfester selayaknya sesama manusia. Namun kasus hukum harus tetap berjalan.

“Pak Jusuf Kalla merespon ya kalau ada orang meminta maaf kita maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan,” tuturnya, melansir Kompas TV yang tayang pada Rabu (6/8/2025) lalu.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Silfester Matutina Harusnya Dihukum tapi Dibiarkan Bebas, Islah Bahrawi: Ndak Usah Muluk-muluk Kejar Riza Chalid
Silfester Tak Kunjung Dipenjara, Amien Rais: Kuku Jokowi Masih Menancap di Kejaksaan
Cerita Tom Lembong Tak Pernah Bawa Pengacara hingga Ditetapkan Tersangka
Bachrum Achmadi Desak Kejagung Segera Tangkap Silfester: Jangan Cuma Galak ke Tom Lembong
Bangun Sutoto Sindir Pedas Silfester Matutina: Keangkuhan Menjatuhkan Dirinya
Islah Bahrawi soal Silfester Matutina: Kita Tunggu Gaya Tegas Omongan Kejaksaan
Tuding Roy Suryo Cs Didanai Demokrat, Terpidana Silfester Juga Pernah Bersitegang dengan Rocky Gerung saat Debat
Tokoh NU Sindir Keras Silfester Matutina: Gentle Man Dong Bro!