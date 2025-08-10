Menu
Beranda Nasional Presiden Prabowo Subianto Anugerahi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat

Presiden Prabowo Subianto Anugerahi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat

Muhammad Nursam - Nasional
FAJAR.CO.ID, BATUJAJAR -- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo menerima pangkat kehormatan jenderal bintang empat dari Presiden Prabowo Subianto. Penganugerahan berlangsung dalam Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8).

Upacara tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam sejarah TNI. Selain penganugerahan pangkat kehormatan kepada purnawirawan, Presiden juga menyematkan tanda kehormatan Bintang Sakti kepada tokoh yang berjasa dalam operasi strategis.

Lima tokoh menerima pangkat jenderal bintang empat, yaitu Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen TNI (Purn) Herindra, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, dan Letjen TNI (KKO) Ali Sadikin.

Pangkat jenderal bintang tiga dianugerahkan kepada enam purnawirawan, sedangkan pangkat bintang dua diberikan kepada Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat. Tanda kehormatan Bintang Sakti disematkan kepada Letjen Marinir (Purn) Muhammad Alfan Baharudin dan Letda (Purn) Darius Bayani atas jasa dalam operasi pembebasan sandera Mapenduma tahun 1996.

Selain penganugerahan, Presiden juga meresmikan sejumlah perubahan strategis di struktur TNI, termasuk peningkatan jabatan Danjen Kopassus, Dankormar, dan Dankopasgat menjadi panglima matra khusus, serta pembentukan satuan-satuan baru di tiga matra.

Pengabdian Panjang

