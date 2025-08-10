Menu
Respons Pihak Ridwan Kamil soal Harapan Lisa Mariana terkait Tes DNA di Bareskrim Polri

Hamsah umar - Selebriti
Lisa Mariana bersama tim kuasa hukum di Komnas Perempuan. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Hasil tes DNA yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta selebgram Lisa Mariana dan putrinya, yang dilakukan Bareskrim Polri kini sedang dinantikan publik.

Pasalnya, banyak pihak yang dibuat penasaran dengan isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana yang berujung kehamilan hingga melahirkan.

Tes DNA sendiri dilakukan untuk membuktikan tudingan Lisa Mariana yang menyebut Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkannya.

Pernyataan itulah yang membuat pihak Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Proses penyelidikannya pun kini sudah sampai pada pengambilan sampel darah untuk tes DNA beberapa hari lalu.

Terkait hasil tes DNA yang tidak hanya ditunggu-tunggu pihak Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, tapi juga publik tanah air, Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar memastikan proses tes DNA yang ditangani di bawah naungan Bareskrim Polri berjalan transparan.

Penegasan ini juga sekaligus menjadi respons atas harapan Lisa Mariana terkait tidak adanya rekayasa dalam tes DNA.

"Pengambilan tes DNA dalam rangka untuk penyidikan, ya. Jadi, ini semua berjalan dengan baik, transparan dan fair," kata Muslim di Bareskrim, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Apalagi kata Muslim, sejak awal proses tes DNA dilakukan, Bareskrim sudah melakukan secara terbuka dan diketahui oleh publik. Pengambilan sampel tes DNA juga dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk Lisa Mariana.

Karena itu, Muslim menjamin Bareskrim Polri akan menjalankan tes DNA secara transparan dan adil agar proses penyidikan terarah dengan baik.

