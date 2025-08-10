Sassuolo vs Napoli, Jay Idzes Langsung Berhadapan dengan Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne

FAJAR.CO.ID, ROMA -- Bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes yang resmi bergabung dengan Sassuolo bakal langsung mendapat tantangan berat saat timnya akan menjalani laga perdana.

Pada matchday pertama Seria A musim 2025/2026, Sassuolo langsung bertemu dengan juara bertaha, Napoli.

Laga perdana ini akan menjadi ujian sebenarnya bagi Jay Idzes untuk membuktikan bahwa investasi Sassuolo tidak sia-sia. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel udara, dan leadership sebagai kapten timnas akan diuji secara maksimal.

Bagi penggemar sepak bola Indonesia, pertandingan ini juga menjadi momen spesial untuk melihat bagaimana salah satu pemain terbaik Tanah Air tampil di panggung Serie A melawan salah satu tim terkuat di Eropa.

Kick-off akan dimulai pada Sabtu (23/8) pukul 23.30 WIB, dan semua mata akan tertuju pada performa Jay Idzes dalam debut resminya bersama Sassuolo.

Pertandingan pembuka akan mempertemukan Jay Idzes dengan barisan penyerang mentereng Napoli. Klub dari Naples ini telah memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain berkualitas tinggi.

Yang paling mencuri perhatian adalah kedatangan Kevin De Bruyne dari Manchester City. Gelandang maestro asal Belgia ini membawa pengalaman luar biasa setelah menjadi salah satu arsitek kesuksesan City dalam meraih berbagai gelar selama dekade terakhir.

Selain De Bruyne, Jay Idzes juga harus berhadapan dengan Romelu Lukaku, striker kuat yang sudah sangat familiar dengan gaya bermain De Bruyne melalui pengalaman bersama di Timnas Belgia. Kolaborasi kedua pemain ini diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.