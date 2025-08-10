Seskab Teddy Hadir Mengenakan Seragam Kopassus pada Momen Bersejarah di Batujajar

FAJAR.CO.ID, BATUJAJAR — Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya tampil mencuri perhatian saat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang berlangsung di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Berdasarkan pantauan, Seskab Teddy muncul mengenakan seragam resmi Kopassus, satuan elit tempat ia berkiprah sejak awal karier militer.

Momen ini menjadi simbol perpaduan identitasnya sebagai perwira aktif TNI dan pejabat sipil di pemerintahan.

Teddy sendiri pernah menempuh berbagai pendidikan militer bergengsi, termasuk di Kopassus serta sekolah militer di Amerika Serikat seperti US Army Ranger School dan mendapatkan gelar International Honor Graduate.

Sejak dilantik sebagai Sekretaris Kabinet pada Oktober 2024, ia masih aktif sebagai perwira militer, sesuai regulasi yang membolehkan hal tersebut karena jabatan Seskab berada di bawah Sesmilpres. (Pram/Fajar)