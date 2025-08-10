Menu
Beranda Nasional Seskab Teddy Hadir Mengenakan Seragam Kopassus pada Momen Bersejarah di Batujajar

Seskab Teddy Hadir Mengenakan Seragam Kopassus pada Momen Bersejarah di Batujajar

Muhammad Nursam - Nasional
Komentar
  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, BATUJAJAR — Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya tampil mencuri perhatian saat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang berlangsung di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Berdasarkan pantauan, Seskab Teddy muncul mengenakan seragam resmi Kopassus, satuan elit tempat ia berkiprah sejak awal karier militer. 

Momen ini menjadi simbol perpaduan identitasnya sebagai perwira aktif TNI dan pejabat sipil di pemerintahan.

Teddy sendiri pernah menempuh berbagai pendidikan militer bergengsi, termasuk di Kopassus serta sekolah militer di Amerika Serikat seperti US Army Ranger School dan mendapatkan gelar International Honor Graduate. 

Sejak dilantik sebagai Sekretaris Kabinet pada Oktober 2024, ia masih aktif sebagai perwira militer, sesuai regulasi yang membolehkan hal tersebut karena jabatan Seskab berada di bawah Sesmilpres. (Pram/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Munculkan Narasi Tak Berkeringat, Pengamat Sebut Prabowo Dilematis dengan Kinerja Kabinetnya
Said Didu Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo Soal Pihak yang Ingin Masuk Kabinet
Gatot Nurmantyo Sebut Prabowo Terpaksa Pilih Gibran, Sang Paman Mengancam
Singgung Hubungan Prabowo dan Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kepentingan yang Akan Menentukan Konflik
Abolisi Tom Lembong Masih Timbulkan Tanya, Benarkah Hubungan Prabowo dengan Pihak Tertentu Retak?
NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service
Ahmad Khozinudin ke Prabowo: Jangan Beri Amnesti ke Silfester!
Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan