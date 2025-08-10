Menu
Start Mulus Persib Bandung, Para Pemain Asing Langsung Nyetel di Laga Perdana

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Penyerang anyar Persib Bandung Uilliam Barros saat mencetak gol ke gawang Semen Padang (dok: PT LIB)

FAJAR.CO.ID, BANDUNG -- Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2025/2026 dengan kemenangan meyakinkan. Menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025), Maung Bandung menang 2-0 lewat gol Uilliam Barros dan Febri Hariyadi.

Sejak awal laga, pasukan Bojan Hodak tampil dominan. Rosembergne da Silva alias Berguinho beberapa kali mengancam gawang tim tamu, namun kiper Semen Padang Arthur Augusto mampu menepis peluang-peluang tersebut.

Kebuntuan baru pecah menjelang akhir babak pertama ketika Uilliam Barros membobol gawang Semen Padang. Gol tambahan tercipta di ujung laga melalui aksi Febri Hariyadi, memastikan Persib mengamankan tiga poin perdana musim ini.

“Pertandingan pertama itu selalu sulit. Karena itu, saya sangat senang karena kami berhasil mendapatkan tiga poin,” kata Bojan Hodak seusai laga.

Menurut Bojan, pertahanan Persib tampil solid sementara lini serang masih perlu ditingkatkan. “Mereka (Semen Padang) tidak terlalu memberikan serangan berarti ke pertahanan kami. Untuk sektor penyerangan perlu ada peningkatan lagi. Tapi, sekali lagi saya senang karena kami berhasil mencetak dua gol dan meraih kemenangan di pertandingan pertama ini,” ujarnya.

Debutan Persib, Frans Putros, mengaku lega timnya mampu melalui ujian laga pembuka dengan baik. Pemain berlabel Timnas Irak itu menilai komposisi skuad yang banyak diisi wajah baru tidak mengganggu kekompakan tim.

“Kami bisa dibilang tim baru dengan banyak pemain baru. Memang ini laga sulit, tapi kami bermain solid hari ini. Yang terpenting kita harus fokus lagi menatap laga-laga berikutnya,” tutur Frans. (bs-zak/fajar)

