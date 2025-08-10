Menu
Tak Ingin Dijajah Lagi, Presiden Prabowo: Lebih Baik Mati

Hamsah umar - Nasional
Jajaran prajurit Kostrad TNI AD mendengarkan amanat Presiden Prabowo Subianto di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). (ANTARA/HO-Puspen TNI).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI, Prabowo Subianto telah melantik Wakil Panglima Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Selain itu, dia juga melantik sejumlah panglima untuk beberapa jabatan penting.

Sebut saja Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deny Muis, dan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra.

Prabowo Subianto juga melantik enam Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) yang baru terbentu. Mereka yang dilantik adalah Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan (Pangdam XXIII/Palaka Wira), Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol), Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV/Mandala Trikora), Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX/Tuanku Tambusai), Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI/Radin Inten), dan Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII/Tambun Bungai).

“Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, lima Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat,” rinci Prabowo Subianto.

