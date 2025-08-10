Viral Sorotan Mufti Anam soal Gaji Direksi Pertamina Lebih Besar dari Presiden, Ingin Ada Evaluasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gaji direksi perusahaan plat merah di Indonesia menjadi sorotan masyarakat mengingat angkanya sangat fantastis. Ironisnya, pelayanan buruk hingga penyimpangan di perusahaan tersebut juga masih kerap terjadi

Bahkan, besarnya gaji direksi perusahaan BUMN seperti PT Pertamina yang disoroti Anggota DPR RI, Mufti Anam menjadi viral di media sosial. Betapa tidak, angkanya dilaporkan mencapai miliaran rupiah per bulan. Angkat itu jauh melampaui gaji seorang presiden di Indonesia bahkan melebihi gaji Presiden Amerika Serikat.

Menyoroti besarnya gaji direksi PT Pertamina, Anggota DPR RI, Mufti Anam menyatakan perlunya evaluasi terhadap sistem penggajian di BUMN strategis seperti di PT Pertamina.

"DPR akan terus mengawasi dan menyoroti persoalan ini agar ada evaluasi terhadap sistem penggajian di BUMN strategis seperti Pertamina," kata Mufti Anam.

Mufti Anang menilai nominal direksi Pertamina tidak masuk akal, dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dia lantas membandingkan gaji direksi PT Pertamina dengan bos perusahaan-perusahaan besar di dunia. Hal itu dilontarkan Mufti Anam saat rapat kerja (raker) dengan Direksi Pertamina, pada 11 Maret 2025.

"Betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia," kata Mufti Anam sebagaimana viral di media sosial, Minggu (10/8).