Menu
Beranda Nasional Viral Sorotan Mufti Anam soal Gaji Direksi Pertamina Lebih Besar dari Presiden, Ingin Ada Evaluasi

Viral Sorotan Mufti Anam soal Gaji Direksi Pertamina Lebih Besar dari Presiden, Ingin Ada Evaluasi

Hamsah umar - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Mufti Anam. (Istimewa)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gaji direksi perusahaan plat merah di Indonesia menjadi sorotan masyarakat mengingat angkanya sangat fantastis. Ironisnya, pelayanan buruk hingga penyimpangan di perusahaan tersebut juga masih kerap terjadi

Bahkan, besarnya gaji direksi perusahaan BUMN seperti PT Pertamina yang disoroti Anggota DPR RI, Mufti Anam menjadi viral di media sosial. Betapa tidak, angkanya dilaporkan mencapai miliaran rupiah per bulan. Angkat itu jauh melampaui gaji seorang presiden di Indonesia bahkan melebihi gaji Presiden Amerika Serikat.

Menyoroti besarnya gaji direksi PT Pertamina, Anggota DPR RI, Mufti Anam menyatakan perlunya evaluasi terhadap sistem penggajian di BUMN strategis seperti di PT Pertamina.

"DPR akan terus mengawasi dan menyoroti persoalan ini agar ada evaluasi terhadap sistem penggajian di BUMN strategis seperti Pertamina," kata Mufti Anam.

Mufti Anang menilai nominal direksi Pertamina tidak masuk akal, dengan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dia lantas membandingkan gaji direksi PT Pertamina dengan bos perusahaan-perusahaan besar di dunia. Hal itu dilontarkan Mufti Anam saat rapat kerja (raker) dengan Direksi Pertamina, pada 11 Maret 2025.

"Betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia," kata Mufti Anam sebagaimana viral di media sosial, Minggu (10/8).

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Dana CSR BI Digunakan Bangun Rumah Makan hingga Deposito, Dua Anggota DPR RI Tersangka
Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan
Dugaan Korupsi CSR BI, Dua Anggota DPR RI Tersangka
Kibarkan Bendera One Piece Itu Makar, Andreas PDIP: Berlebihan
Fenomena Bendera One Piece, Titiek Soeharto: Disuarakan Saja Biar Presiden Dengar
Meski Rekening yang Diblokir Dibuka Kembali Usai Dipanggil Presiden Prabowo, PPATK Masih Dikecam Publik
Mufti Anam Soal Utang Jumbo Danantara: Kami Kaget, Kok Malah Jadi Alat Berutang?
Amplop Hajatan Bisa Kena Pajak, Ary Prasetyo: Kacau Pengelolaan Negara Ini