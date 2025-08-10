Wembley Panas! Liverpool dan Crystal Palace Berebut Trofi Community Shield Malam Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Laga pembuka musim sepak bola Inggris kembali hadir. Community Shield edisi ke-103 akan mempertemukan juara Premier League 2024/2025, Liverpool, dengan kampiun Piala FA, Crystal Palace. Pertandingan akan digelar di Stadion Wembley, London, Minggu (10/8/2025) pukul 21.00 WIB.

Community Shield secara rutin menjadi ajang pembuka sekaligus pemanasan sebelum bergulirnya musim baru Premier League. Formatnya mempertemukan juara liga dengan pemenang Piala FA musim sebelumnya.

Liverpool datang ke laga ini dengan status kampiun Premier League setelah mengungguli pesaing terdekatnya, Arsenal dan Manchester City. The Reds tercatat sudah 24 kali tampil di Community Shield dan berhasil memenangi 16 edisi.

Sementara itu, Crystal Palace menorehkan sejarah pada musim lalu dengan meraih trofi Piala FA pertama mereka. Tim asal London ini secara mengejutkan menumbangkan Manchester City 1-0 di final, berkat gol tunggal Eberechi Eze pada menit ke-16. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan yang tidak mampu dibalas oleh Erling Haaland dan rekan-rekan.

Pertarungan di Wembley malam ini menjadi kesempatan bagi Liverpool untuk menambah koleksi gelar, sekaligus peluang bagi Crystal Palace mempertahankan tren positif mereka usai pencapaian bersejarah di Piala FA.