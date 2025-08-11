Air Terjun Mangngampa Telan Korban, Tim SAR Kerahkan Penyelam hingga Perahu Karet

FAJAR.CO.ID, MAROS -- Muhammad Aril (22), pemuda asal Kecamatan Minasa Upa, Kota Makassar, dilaporkan hilang setelah terseret arus di Sungai Mangngampa, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Minggu (10/8/2025) kemarin.

Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, korban diketahui bekerja di salah satu jaringan waralaba toko kelontong di Makassar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Aril bersama empat temannya tengah berwisata ke Air Terjun Mangngampa.

Nahas, saat melompat ke air, ia terpeleset dan langsung hanyut terbawa arus deras sungai.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan, mengungkapkan bahwa pencarian sudah memasuki hari kedua.

"SRU pertama melakukan pencarian dengan penyelaman, visibilitas tiga meter dan kedalaman empat meter," KATA Sultan kepada awak media, Senin (11/8/2025) malam.

Upaya evakuasi melibatkan tim SAR gabungan yang membagi personel ke dalam tiga Search Rescue Unit (SRU).

“SRU kedua menggunakan rubber boat untuk menyusuri aliran sungai," ucapnya.

"Sementara SRU ketiga berjalan kaki menyisir tepi kiri dan kanan sungai sejauh empat kilometer dari lokasi kejadian,” tambah Sultan.

Andi Sultan juga mengimbau warga agar lebih waspada saat beraktivitas di perairan, mengingat kondisi cuaca di Sulawesi Selatan sedang tidak menentu.

“Buat teman-teman yang sering melakukan rekreasi di tempat tersebut, agar berhati-hati karena cuaca kurang bersahabat, dan semoga pencarian hari ini dapat membuahkan hasil,” tegasnya.