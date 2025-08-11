Menu
Beranda Nasional Alexander Isak Terancam Batal Hijrah, Tawaran Rp2,3 Triliun dari Liverpool Masih Ditolak Newcastle United

Alexander Isak Terancam Batal Hijrah, Tawaran Rp2,3 Triliun dari Liverpool Masih Ditolak Newcastle United

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Alexander Isak

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Mimpi Liverpool untuk bisa mendatangkan sang striker Alexander Isak dibursa transfer musim panas seperti sulit terwujud.

Hal ini menyusul langkah yang diambil oleh Newcastle United sebagai klub pemilik Alexander Isak.

Menurut Telegraph, Isak sudah diberi tahu langsung ia tetap jadi bagian The Magpies.

Liverpool sebagai peminat utama untuk memboyong pemain asal Swedia ini terus memberikan tawaran.

Tawaran terakhir yang diajukan oleh The Reds 110 juta paun (sekitar Rp2,3 triliun) untuk Isak.

Namun tawaran setinggi itu tidak membuat klub pemilik sang pemain untuk tergoda agar dilepas.

Sempat beredar kabar Isak ngotot pindah ke Anfield hingga dihukum latihan terpisah.

Alexander Isak pun hampir pasti bakal bertahan di timnya itu untuk musim depan.

Apalagi, penyerang incaran Newcastle United Benjamin Sesko memilih bergabung dengan Manchester United.

Akhirnya, Newcastle memutuskan mempertahankan Isak sang mesin gol dengan catatan 62 gol dan 11 assist dari 111 laga.

(Erfyansyah/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Berburu Tanda Tangan Benjamin Sesko,MU Menangkan Lomba dengan Newcastle, Waspada “Kutukan” Pemain Mahal
Update Bursa Transfer Liga 1: Kejutan Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan Persita, Pemain Asing Baru Merapat
Sepakat Gabung Manchester United, Benjamin Sesko Akan Diperkenalkan Dalam Waktu Dekat Ini
Alexander Isak Mulai Dikucilkan, Menanti Pinangan Liverpool?
Newcastle United Mundur, Benjamin Sesko ke Manchster United?
Saga Transfer Alexander Isak, Liverpool Dilema dan Newcastle Sulit Pertahankan sang Pemain
Berani Naikkan Tawaran, Manchester United jadi yang Terdepan untuk Dapatkan Benjamin Sesko, Newcastle Angkat Bendera Putih?
Nasib Nicolas Jackson! Jadi Opsi Ketiga di Chelsea, Pindah Pun Hanya jadi Alternatif Transfer untuk Benjamin Sesko