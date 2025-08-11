Alexander Isak Terancam Batal Hijrah, Tawaran Rp2,3 Triliun dari Liverpool Masih Ditolak Newcastle United

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Mimpi Liverpool untuk bisa mendatangkan sang striker Alexander Isak dibursa transfer musim panas seperti sulit terwujud.

Hal ini menyusul langkah yang diambil oleh Newcastle United sebagai klub pemilik Alexander Isak.

Menurut Telegraph, Isak sudah diberi tahu langsung ia tetap jadi bagian The Magpies.

Liverpool sebagai peminat utama untuk memboyong pemain asal Swedia ini terus memberikan tawaran.

Tawaran terakhir yang diajukan oleh The Reds 110 juta paun (sekitar Rp2,3 triliun) untuk Isak.

Namun tawaran setinggi itu tidak membuat klub pemilik sang pemain untuk tergoda agar dilepas.

Sempat beredar kabar Isak ngotot pindah ke Anfield hingga dihukum latihan terpisah.

Alexander Isak pun hampir pasti bakal bertahan di timnya itu untuk musim depan.

Apalagi, penyerang incaran Newcastle United Benjamin Sesko memilih bergabung dengan Manchester United.

Akhirnya, Newcastle memutuskan mempertahankan Isak sang mesin gol dengan catatan 62 gol dan 11 assist dari 111 laga.

