Alumni Kebidanan Universitas Indonesia Timur Tembus Rumah Sakit Pemerintah Kuwait, Harumkan Nama Indonesia

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh alumni Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Marselina Meo Rio, lulusan Program Studi DIII Kebidanan Tahun 2016 Fakultas Keperawatan UIT, resmi diterima bekerja di HOM Hospital, salah satu rumah sakit milik Pemerintah Kuwait. Sebelumnya, Marselina telah menimba pengalaman kerja di sebuah rumah sakit di Arab Saudi.

Dihubungi pada Senin (11/8/2025), Marselina menceritakan proses yang ia lalui untuk lolos seleksi di rumah sakit prestisius tersebut. “Saya diterima di Rumah Sakit HOM Hospital Kuwait ini melalui seleksi ketat, bersaing dengan peserta dari berbagai negara. Jumlahnya ribuan, dan dari Indonesia hanya 80 orang yang berhasil lolos. Saya bersyukur bisa menjadi salah satunya, dan bangga membawa nama Universitas Indonesia Timur,” ujarnya.

Marselina mengaku ilmu dan keterampilan yang diperolehnya selama kuliah di UIT menjadi bekal penting untuk bersaing di dunia kerja internasional. “Saya merasa bangga pernah kuliah di DIII Kebidanan Universitas Indonesia Timur. Ilmu yang saya dapatkan di kampus sangat bermanfaat dan bisa saya aplikasikan di lapangan. Terbukti, lulusan UIT mampu bersaing dengan alumni perguruan tinggi lain di luar negeri,” tambahnya.

Ia juga memberikan pesan motivasi kepada mahasiswa dan generasi muda agar percaya diri dan tekun belajar. “Jangan pernah meragukan kemampuan diri. Universitas Indonesia Timur Makassar adalah salah satu perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan di luar negeri. Ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan kita,” tutup Marselina.