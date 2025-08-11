Menu
Alyssa Daguise Tak Rela Al Ghazali Tanding Tinju Seperti El Rumi: Muka Dia Aset

Alyssa Daguise Tak Rela Al Ghazali Tanding Tinju Seperti El Rumi: Muka Dia Aset

Hamsah umar - Selebriti
Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Alyssa Daguise ikut menyaksikan pertandingan yang dilakoni adik iparnya, El Rumi melawan Jefri Nichol pada Sabtu (9/8/2025).

Usai pertandingan, Alyssa didampingi ibu mertuanya, Maia Estianty ditanya apakah dia akan membiarkan suaminya, Al Ghazali melakoni hal sama seperti adiknya.

Tanpa pikir panjang, Alyssa langsung menyebut tidak akan rela melihat suaminya adu jotos dengan orang lain di atas ring.

Baru membayangkan saja, Alyssa mengaku sudah akan menangis. Apalagi jika harus melihatnya secara langsung.

"Nggak bisa, nggak bisa aku udah mau nangis," ungkap Alyssa dikutip Instagram Senin (11/8/2025).

Maia lantas menggoda menantunya itu dengan memberikan pilihan apakah Alyssa akan membiarkan Al Ghazaly tanding bila hadiahnya sebesar Rp 2 M.

"Biar pun dibayar 2 M?," kata Maia.

Masih teguh dengan jawaban yang sama, Alyssa masih menolak. Dia pun spontan menyebut, wajah suaminya itu adalah aset yang harus dijaga.

"Muka dia aset, semua muka aset, jangan," sambungnya.

"Jadi jangan, nggak bisa tidur aku," pungkasnya.

Pernyataan Alyssa ini pun disetujui oleh netizen. Mereka merasa pendapat Alyssa memang benar adanya.

"Setuju sih," kata netizen.

"Bener muka dia aset, bahkan bisa menghasilkan lebih dari Rp 2 M," kata lainnya. (Elva/Fajar).

