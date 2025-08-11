Buku Jokowi’s White Paper Siap Menggebrak, Dokter Tifa: Manusia Bisa Dibungkam, Buku Tidak

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma, kembali membuat perhatian publik semakin semakin tersita dengan gebrakan yang dia lakukan bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar.

Ia bersama dua rekannya telah menuntaskan sebuah karya ilmiah yang diklaim sebagai hasil penelitian terhadap keabsahan Jokowi dan perilaku kekuasaan mantan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Buku tersebut diberi judul Jokowi’s White Paper, berisi kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan.

“Penelitian kami sudah tuntas, penulisannya pun sudah selesai. Kami putuskan untuk menerbitkannya sebagai buku, bukan jurnal ilmiah, supaya bisa dibaca lebih luas dan tidak hanya kalangan akademisi,” ujar Tifauzia di X @DokterTifa (10/8/2025).

Tak tanggung-tanggung, buku ini hadir dalam dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Versi internasionalnya bahkan akan dipasarkan melalui Amazon. Menurut Tifa, langkah ini diambil agar buku tersebut bisa menyebar secara masif, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Ia menegaskan, karya ini bukanlah upaya menghakimi seseorang, melainkan pembelaan terhadap kebenaran.

“Kami ingin negara ini tumbuh dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Semua kami tulis dengan standar metodologi yang tinggi,” tegasnya.

Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan isi buku ini, Tifauzia mempersilakan untuk membuat penelitian tandingan.

"Kalau tidak sepakat, silakan jawab dengan buku dan riset juga. Jangan hanya komentar,” ucapnya.

Yang paling menohok, Tifa menyebut bahwa publikasi buku membuat upaya pembungkaman menjadi mustahil.