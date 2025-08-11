Menu
Chelsea Permalukan AC Milan 4-1, Debut Luka Modric Tak Mampu Selamatkan Rossoneri

Chelsea Permalukan AC Milan 4-1, Debut Luka Modric Tak Mampu Selamatkan Rossoneri

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Selebrasi pemain Chelsea usai mencetak gol ke Gawang AC Milan. (dok: Chelsea FC)

FAJAR.CO.ID, LONDON — AC Milan menelan kekalahan telak 1-4 dari Chelsea dalam laga uji coba di Stamford Bridge, Minggu (10/8/2025). Periode 20 menit awal menjadi mimpi buruk bagi Il Rossoneri yang bahkan menurunkan Luka Modric di babak kedua.

Chelsea membuka keunggulan lewat gol bunuh diri Andrei Coubis pada menit ke-15, ketika upayanya menghalau tendangan bebas Reece James justru membelokkan bola ke gawang sendiri. Tiga menit berselang, The Blues menggandakan skor lewat tandukan Joao Pedro setelah menerima umpan silang melengkung Pedro Neto.

Petaka Milan berlanjut di menit ke-18. Coubis diusir wasit karena menjadi pemain terakhir yang melanggar Joao Pedro, membuat tim asuhan Massimiliano Allegri bermain dengan 10 orang.

Milan sempat mencetak gol indah melalui Rafael Leao pada menit ke-42, namun dianulir karena offside. Chelsea hampir menambah keunggulan di akhir babak pertama melalui Marc Cucurella, tetapi upayanya disapu Fikayo Tomori tepat di depan garis gawang.

Memasuki babak kedua, Luka Modric menjalani debutnya bersama Milan sejak bergabung dari Real Madrid. Kehadirannya memberi sedikit harapan, dengan peluang emas tercipta di menit ke-55, namun Youssouf Fofana gagal memanfaatkan situasi dua lawan satu.

Chelsea memperbesar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-67 lewat penalti Liam Delap setelah Yunus Musah menjatuhkan Estevao. Dua menit kemudian, Milan mencetak gol hiburan melalui Fofana yang menyambar umpan Alexis Saelemaekers.

The Blues memastikan kemenangan telak pada menit ke-90 ketika Delap mencetak gol keduanya, memanfaatkan sontekan Andrey Santos. (zak/fajar)

