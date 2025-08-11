Dede Budhyarto Minta Kapolri Tindaki Penyebar Info Irjen Karyoto Ngamuk, Akbar Faizal Beri Balasan Tajam

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal merespon pernyataan dari Kristia Budiyarto atau Dede Budhyarto

Hal ini berkaitan dengan cuitan dari Komisaris Pelni itu yang menyebut Akbar Faizal sebagai penyebar hoaks.

Adapun hoax yang dimaksud terkait mutasi jabatan Irjen Pol Karyoto. Irjen Karyoto yang diduga mengamuk karena dipromosikan sebagai Kabaharkam, bukan Kabareskrim Polri.

"Pak Kapolri Jenderal @ListyoSigitP yang nyebarin bukan hanya anonim, ada @akbarfaizal68, @MurtadhaOne1. Itu semua akun real," katanya di X @kangdede78

“Tindak dong,” tambahnya.

Tak tinggal diam setelah adanya pernyataan tersebut, Akbar Faizal langsung memberi respon.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, dia membalas cuitan dari Dede Budhyarto.

Akbar Faizal meminta penjelasan langsung dari Komisaris PT Pelni soal pernyataannya.

“Ini Dede alias Kristia Budiarto yang komisaris Pelni dan ngaku alumni Unhas ya? Ini tentang apa? Apa penjelasannya? Coba kamu jelaskan disini. Aku pantengin deh,” tulisnya dikutip Senin (11/8/2025).

“Aku tunggu ya sambil menunggu pula penjelasan dari teman-teman di Unhas apa benar kamu beneran alumni Unhas,” tambahnya.

Ia kemudian lanjut menyindir, dengan menyebut sosok dari Dede Budhyarto ini pernah mempelesetkan kata, namun tidak diproses hukum.

Kemudian juga menyindir soal pekerjaannya yang disebut Akbar susah payah cari makan di BUMN hingga APBN menyusut.

“Sudah lama saya dengar kamu nyari makan dengan cara seperti ini. Btw, soal penyebutanmu tentang kata ‘KHILAFAH’ yang kau plesetkan menjadi ‘KHILAFUCK’ itu uda diproses hukum tidak?,” sebutnya.