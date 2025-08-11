Dilantik Prabowo Sebagai Wakil Panglima TNI yang Baru, Ini Profil Jenderal Tandyo Budi Revita

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.

Prosesi pelantikan digelar dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang berlangsung di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Dalam acara tersebut, Prabowo juga menyematkan tanda bintang kepada Tandyo sebagai simbol pengangkatan resminya.

Jenderal Tandyo, lulusan Akademi Militer tahun 1991, lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969.

Ia telah mengabdi di dunia militer selama lebih dari 30 tahun, menempati berbagai jabatan strategis mulai dari Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma pada 1995, Danbrigif Linud 17/Kujang I hingga 2012.

Selanjutnya Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana pada 2014, Danrindam IX/Udayana sekaligus Komandan Resimen Taruna Akmil di tahun yang sama, hingga Paban III di berbagai satuan staf TNI Angkatan Darat.

Kariernya juga mencakup posisi Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan (2018-2019), Dirrah Komhan Ditjen Strahan Kemhan (2019-2021), Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kemhan (2021-2023), Panglima Kodam IV/Diponegoro (2023-2024), serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum dipercaya sebagai Wakil Panglima TNI.

Jabatan Wakil Panglima TNI sendiri dihidupkan kembali pada era Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019.

Posisi ini bertugas membantu Panglima TNI dalam pembinaan kekuatan, memastikan terwujudnya interoperabilitas Tri Matra Terpadu, memberikan masukan kebijakan pertahanan, mengembangkan postur TNI.