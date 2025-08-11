Menu
Ferdinand Bilang Menteri Prabowo Banyak yang Ngawur, Salah Satunya Anak Buah Bahlil

Nasional
Presiden Prabowo Subianto pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Publik semakin dibuat tidak yakin dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku siap mati demi rakyat.

Bukan tanpa alasan, para pembantunya di kabinet selama sepuluh bulan pertama kerap mengeluarkan statement bertentangan dengan gagasan Prabowo.

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean pun mengaku tidak heran dengan banyaknya pejabat yang mengeluarkan statement aneh.

Salah satu penyebab yang sering dikatakan Ferdinand, para pejabat tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakang keilmuannya.

"Banyak setingkat menteri maupun wakil menteri yang menurut saya statementnya ngawur dan tidak searah dengan semangat juang pak Prabowo," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (11/8/2025).

Kata Ferdinand, ia termasuk salah satu orang yang meyakini bahwa Prabowo memang memiliki semangat juang dan nurani untuk membuat rakyatnya sejahtera.

"Persoalannya yang saya lihat di sini, banyak Menteri yang ngawur berbicara, salah satunya Nusron Wahid," sebutnya.

Berkaca pada pernyataan Nusron soal semua tanah sebenarnya milik negara, Ferdinand memberikan balasan menohok.

"Semua tahu bahwa manusia tidak bisa menciptakan tanah, tapi tanah itu kan sudah dikuasai jauh lebih dulu oleh para leluhur kita," cetusnya.

"Jauh sebelum negara ada, jauh sebelum Nusron jadi Menteri ATR/BPN," timpal dia.

Ferdinand menekankan bahwa pernyataan Nusron yang merupakan anak buah Bahlil Lahadalia jauh menyimpang dari semangat perjuangan Prabowo.

"Terlalu jauh juga dari semangat juangnya Prabowo yang ingin memajukan masyarakat secara keseluruhan," tandasnya.

