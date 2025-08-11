Menu
Beranda Nasional Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Perdana Super League: Persib dan Persija Menang Besar, Persebaya dan Dewa United Takluk di Kandang

Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Perdana Super League: Persib dan Persija Menang Besar, Persebaya dan Dewa United Takluk di Kandang

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho seusai mencetak gol ke gawang Persita Tangerang. Foto: IG persija

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Pekan perdana ajang Super League sudah resmi berakhir. Dimana, banyak kejutan yang terjadi.

Hari pertama, ada Borneo FC berhasil meraih poin penuh perdananya usai menaklukkan runner-up Liga 2 musim lalu, Bhayangkara FC.

Sementara itu, PSM Makassar di pekan perdana ini harus imbang 1-1 dari tim promosi Persijap Jepara.

Tim promosi lainnya yang tampil mengejutkan ada PSIM Yogyakarta yang mampu mencuri poin penuh dari Persebaya Surabaya.

Kemudian di hari kedua pekan pertama, kemenangan juara bertahan Persib Bandung 2-0 atas Semen Padang.

Malut United secara mengejutkan berhasil menaklukkan tim bertabur bintang Dewa United dengan skor 1-3.

Dan Persis Solo juga mencatat kemenangan penting setelah menundukkan Madura United 1-2 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Di hari ketiga pekan perdana ada, ada Bali United yang berhasil ditahan imbang Persik Kediri dengan skor 1-1

Sementara Persija Jakarta berhasi meraih tiga poin perdananya usai menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 4-0.

Satu laga tersisa di pekan perdana ini ada laga yang mempertemukan Arema FC menghadapi PSBS Biak yang berlangsung pukul 16.30 WITA.

Berikut Hasil Lengkap Ajang Super League Pekan Perdana.

Borneo FC 1-0 Bhayangkara FC
PSM Makassar 1-1 Persijap Jepara
Persebaya Surabaya 0-1 PSIM Yogyakarta
Persib Bandung 2-0 Semen Padang
Dewa United 1-3 Malut United
Madura United 1-2 Persis Solo
Bali United 1-1 Persik Kediri
Persija Jakarta 4-0 Persita Tangerang

(Erfyansyah/fajar)

