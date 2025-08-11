Hasil Lengkap Pertandingan Pekan Perdana Super League: Persib dan Persija Menang Besar, Persebaya dan Dewa United Takluk di Kandang

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Pekan perdana ajang Super League sudah resmi berakhir. Dimana, banyak kejutan yang terjadi.

Hari pertama, ada Borneo FC berhasil meraih poin penuh perdananya usai menaklukkan runner-up Liga 2 musim lalu, Bhayangkara FC.

Sementara itu, PSM Makassar di pekan perdana ini harus imbang 1-1 dari tim promosi Persijap Jepara.

Tim promosi lainnya yang tampil mengejutkan ada PSIM Yogyakarta yang mampu mencuri poin penuh dari Persebaya Surabaya.

Kemudian di hari kedua pekan pertama, kemenangan juara bertahan Persib Bandung 2-0 atas Semen Padang.

Malut United secara mengejutkan berhasil menaklukkan tim bertabur bintang Dewa United dengan skor 1-3.

Dan Persis Solo juga mencatat kemenangan penting setelah menundukkan Madura United 1-2 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Di hari ketiga pekan perdana ada, ada Bali United yang berhasil ditahan imbang Persik Kediri dengan skor 1-1

Sementara Persija Jakarta berhasi meraih tiga poin perdananya usai menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 4-0.

Satu laga tersisa di pekan perdana ini ada laga yang mempertemukan Arema FC menghadapi PSBS Biak yang berlangsung pukul 16.30 WITA.

Berikut Hasil Lengkap Ajang Super League Pekan Perdana.

Borneo FC 1-0 Bhayangkara FC

PSM Makassar 1-1 Persijap Jepara

Persebaya Surabaya 0-1 PSIM Yogyakarta

Persib Bandung 2-0 Semen Padang

Dewa United 1-3 Malut United

Madura United 1-2 Persis Solo

Bali United 1-1 Persik Kediri

Persija Jakarta 4-0 Persita Tangerang

(Erfyansyah/fajar)