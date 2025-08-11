Ibu Mendiang Ustaz Jefri Al Buchori Diperiksa Polisi, Ini Kasusnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Tatu Mulyana alias Umi Tatu terkait dugaan penipuan umrah.

Umi Tatu yang merupakan ibunda mendiang Ustaz Jefri Al Buchori itu menjalani pemeriksaan di kantor polisi pada Senin (11/8).

Meski terlihat berjalan tertatih, Umi Tatu menyatakan kondisinya baik ketika dirinya menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik.

Bahkan sebelum menjalani pemeriksaan itu, Umi Tatu menyebut dirinya baru melakukan ceramah di salah satu sekolah di Jakarta Barat.

"Lah, biasa (sehat, red)," kata Umi Tatu di Polres Metro Jakarta Selatan.

Terkait pemeriksaan dugaan penipuan umrah, Umi Tatu membenarkan jika dirinya dimintai keterangan penyidik terkait laporan kasus penipuan umrah.

Namun, Umi Tatu mengaku masih bingung alasan dirinya dilaporkan dan akan mencari tahu detail permasalahan tersebut.

"Iya (masalah penipuan umrah, red)," imbuhnya.

Umi Tatu juga mengonfirmasi momen tersebut kali pertama dirinya menjalani pemeriksaan.

Selain Umi Tatu, dia menyebut salah satu anaknya yang mengurus biro perjalanan haji dan umrah, Fajar juga dipanggil.

"Ustaz Fajar (diperiksa juga, red)," ujar Umi Tatu. (fajar)