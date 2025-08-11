Menu
Ilias Alhaft Mengaku Siap Perkuat Timnas Indonesia, Peran Pratama Arhan Dibutuhkan?

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Ilias Alhaft. Instagram/Iliasalhaft

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Satu pemain asing disebut punya ketertarikan untuk bergabung dan memperkuat Timnas Indonesia.

Pemain yang dimaksud adalah Ilias Alhaft yang saat ini memperkuat tim Bangkok United.

Di musim panas 2025, Bangkok United yang berstatus runner up Liga 1 Thailand 2024-2025 mendatangkan pemain berdarah Indonesia-Belanda-Maroko, Ilias Alhaft.

Nama Ilias Alhaft tak asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ketika merayakan keberhasilan Almere City promosi ke Eredivisie di akhir musim 2022-2023.

Ilias Alhaft juga sempat diwawancara Yussa Nugraha, ia pun ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia.

"Jika mendapat tawaran dari PSSI, pesak bola 28 tahun ini siap membela skuad Garuda,” kata Ilias Alhaft.

“Tapi kalau membawa bendera Indonesia di pesta perayaan Almer City, tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia," sebutnya.

Berselang dua tahun kemudian, ternyata PSSI tak kunjung mendekati Ilias Alhaft.

Bisa saja alasan PSSI tidak mendekati pemain ini karena kualitasnya sebagai pemain keturunan yang masih belum cukup.

Jika nantinya, PSSI berubah pikiran ada beberapa opsi yang digunakan untuk mendekati pemain ini.

Salah satunya peran dari Pratama Arhan yang saat ini membela klub yang sama disebut sangat dibutuhkan.

(Erfyansyah/fajar)

