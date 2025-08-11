Jejak Digital dan Kontroversi Valery Brahmana yang Sebut Kontrak Miss Universe Indonesia 2025 Kejam

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Nama Valery Brahmana mendadak ramai diperbincangkan di media sosial setelah blak-blakan mengungkap isi kontrak Miss Universe Indonesia 2025 yang disebutnya kejam.

Bahkan, ucapannya menjadi viral, apalagi ia menuding beberapa finalis termasuk seorang artis terkenal sebagai anak titipan.

Valery, yang juga finalis ajang tersebut, mengaku tidak berharap menang usai membaca kontrak yang menurutnya sangat memberatkan.

Ia membeberkan berbagai kejanggalan, mulai dari denda bernilai fantastis hingga biaya yang seharusnya ditanggung penyelenggara justru dibebankan kepada finalis.

Keberanian Valery membuat banyak orang bertanya-tanya tentang sosok di balik namanya.

Profil Singkat Valery Brahmana

Melalui akun Instagram @valeryvall26_, ia memperkenalkan diri sebagai fashion model sekaligus pengusaha yang menetap di Bali.

Lahir di Medan pada 26 Juni 1997, Valery pernah mencantumkan di LinkedIn bahwa ia menempuh studi Business Specialist di University of Twente, Belanda, meski informasi ini belum dapat diverifikasi karena akunnya tidak aktif.

Ia menjalankan beberapa bisnis, diantaranya :

• Valery Kittens – peternakan kucing ras British Shorthair sejak 2019, sekaligus program penyelamatan kucing jalanan di Bali.

• Rent Bike Broo – layanan sewa motor di Canggu, Bali.

• VALL VB.ID – brand fashion dan kecantikan berbasis di Jakarta.

• VBN Beauty – brand kecantikan yang ia dirikan sendiri.

Saat ini, Valery juga tengah membangun guest house ketiganya di Bali.

Jejak Digital dan Kontroversi