Jejak Karir Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, Pernah Berjuang dalam Operasi Militer di Timtim, Aceh dan Papua

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo menerima pangkat kehormatan jenderal bintang empat dari Presiden Prabowo Subianto dalam Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, SE yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, 14 April 1960. Lulusan Akademi Militer 1984 ini mengawali karier di Kopassus dan menempuh berbagai pendidikan militer strategis, termasuk Lemhannas pada 2009.

Perwira tinggi TNI AD ini menorehkan karier cemerlang baik di medan operasi maupun jabatan strategis. Lulus dari Akademi Miiter pada 1984 dari kecabangan Infanteri, khususnya pasukan elit Kopassus, Agus melanjutkan pendidikan militernya di sekolah bergengsi seperti Seskoad dan Lemhannas RI, serta berjuang dalam operasi militer di Timor Timur, Aceh dan Papua.

Sepanjang pengabdian, Agus Sutomo pernah memimpin Pasukan Pengamanan Presiden (2011), menjadi Danjen Kopassus (2012), Pangdam Jaya (2014), hingga Dankodiklat TNI AD (2015), Dansesko TNI (2016), Irjen Kemhan RI (2017-2018).

Terakhir, ia menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sebelum mengemban amanah Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Berkat dedikasi dan prestasinya, ia juga meraih berbagai tanda kehormatan seperti Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, dan Bintang Yudha Dharma Pratama.

Pada gelaran upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Presiden juga melantik dan mengukuhkan sejumlah perwira tinggi TNI yang akan memimpin komando strategis yang ditandai dengan penyematan tanda jabatan dan tongkat komando.