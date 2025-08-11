Menu
Beranda Nasional Jotos Pegawai Dishub, Jukir Liar di Makassar Masuk Bui

Jotos Pegawai Dishub, Jukir Liar di Makassar Masuk Bui

Zaki Rif'an - Nasional
Komentar
  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Viral di Media Sosial (Medsos), jukir liar melakukan penganiayaan terhadap pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) kota Makassar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, jukir liar tersebut bernama Imran. Sementara pegawai Dishub yang menjadi korban bernama Sultan.

Dilihat pada unggahan akun Instagram @makassar_iinfo, Imran begitu emosi terhadap korban sehingga melakukan penganiayaan.

"Pria yang bekerja sebagai Jukir liar memukul seorang anggota Dishub Kota Makassar gegara tidak diterima ditegur. Pelaku penganiayaan kini diburu usai dilaporkan ke polisi," tertulis pada unggahan tersebut.

Dijelaskan bahwa insiden tersebut terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, depan gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Minggu (10/8/2025) sore.

Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin yang dikonfirmasi membenarkan adanya insiden yang melibatkan pegawai Dishub sebagai korban.

"Jadi memang telah viral di Medsos seorang petugas Dishub yang dianiaya oleh salah seorang jukir liar di jalan Tanjung Bunga," kata Wahid saat ditemui di kantornya, Senin (11/8/2025).

Dikatakan Wahid, saat itu petugas Dishub melakukan tugas pengaturan dan pengamanan di jalan Metro Tanjung Bunga.

"Kemudian jukir liar mengarahkan beberapa kendaraan untuk parkir di badan jalan. Namun ditegur petugas Dishub dan tersinggung. Sehingga terjadi kesalahpahaman," terangnya.

Karena merasa tidak terima, kata Wahid, si jukir liar melakukan penganiayaan. Beruntungnya, petugas gabungan yang ada di lokasi langsung melerai suasana.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Petugas Dishub Makassar Dipukuli Jukir Liar, Wali Kota Minta Kapolres Tindak Tegas: Jangan Sampai Hari Ini Ditangkap
Lahan Stadion Untia: Jadi Perhatian Investor karena Konturnya, Mulai Ditimbun 2026 dengan Anggaran Rp70 Miliar
KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Kota Makassar, Sore Ini Dibawa ke Gedung Merah Putih!
Akhir Pekan Ini Surya Paloh dan Seluruh Kader Nasdem se Indonesia Kumpul di Makassar
Larangan Mengibarkan Bendera One Piece, Warga Akali dengan Cara Ini
Kastpol PP: Insyaallah Tidak Akan Ada Pengibaran Bendera One Piece di Makassar
Bendera Jolly Roger One Piece Dikibarkan Mahasiswa di Makassar: Bentuk Protes karena Indonesia Semakin Gelap dan Cemas
Mahasiswa di Makassar Kibarkan Bendera One Piece Saat Demo Indonesia Gelap