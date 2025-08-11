Menu
Beranda Nasional Kala Gibran Tak Salami AHY, M Setiyawan: Jangan Dibandingkan, Kasihan…

Kala Gibran Tak Salami AHY, M Setiyawan: Jangan Dibandingkan, Kasihan…

Zaki Rif'an - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak menyalami Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, 10 Agustus 2025. Dok. Youtube Sekretariat Presiden

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Momen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri jadi sorotan. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut ditanggapi sejumlah kalangan. Salah satunya Pegiat Media Sosial M Setiyawan.

Ia meminta warganet tak membandingkan Gibran dengan AHY. Pasalnya, tak sedikit warganet yang berspekulasi Gibran tak menyalami AHY karena cemas disaingi.

“Jangan dibandingkan, kasihan…,” kata M Setiyawan dikutip dari unggahannya di X, Senin (11/8/2025).

Diketahui, momen itu saat hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

"Hari ini, saya memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, sebuah momen istimewa yang menjadi ajang penganugerahan pangkat kehormatan kepada para purnawirawan TNI serta penyematan Bintang Sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis," jelas Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.
(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas
Gatot Nurmantyo Sebut Prabowo Terpaksa Pilih Gibran, Sang Paman Mengancam
Yusuf Dumdum Beri Sorotan Tajam ke Relawan Jokowi: Ini Akibat Jadi Pengikut Nabi Palsu
Gibran Center Sulsel Tegaskan Amnesti dan Abolisi Bukan Intervensi Kekuasaan
Roy Suryo Sentil Balik Silfester yang Menudingnya Dibiayai Demokrat: IQ Kalian 58, Pendidikan Tak Jelas
Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya
Demokrat Dituding di Balik Isu Ijazah Jokowi, AHY: Fitnah Besar
Ihwal Desakan Pemakzulan Wapres Gibran, Waketum Partai Garuda: Mereka Pihak yang Lemah