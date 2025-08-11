Kala Gibran Tak Salami AHY, M Setiyawan: Jangan Dibandingkan, Kasihan…

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Momen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri jadi sorotan. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut ditanggapi sejumlah kalangan. Salah satunya Pegiat Media Sosial M Setiyawan.

Ia meminta warganet tak membandingkan Gibran dengan AHY. Pasalnya, tak sedikit warganet yang berspekulasi Gibran tak menyalami AHY karena cemas disaingi.

“Jangan dibandingkan, kasihan…,” kata M Setiyawan dikutip dari unggahannya di X, Senin (11/8/2025).

Diketahui, momen itu saat hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

"Hari ini, saya memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, sebuah momen istimewa yang menjadi ajang penganugerahan pangkat kehormatan kepada para purnawirawan TNI serta penyematan Bintang Sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis," jelas Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.

