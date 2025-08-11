Kecewa Wasit Usai Kalah dari El Rumi, Jefri Nichol Pertimbangkan Fokus di MMA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jefri Nichol yang kalah untuk kedua kalinya dari El Rumi mengungkap rencananya di dunia olahraga tarung.

Kekalahan cepat dari El Rumi dalam laga rematch di Senayan, Minggu (10/8/2025) malam menjadi faktor untuk Nichol memikirkan langkah selanjutnya.

Pertarungan yang hanya berlangsung 38 detik di ronde pertama itu membuat Jefri mulai mempertimbangkan meninggalkan tinju dan beralih ke Mixed Martial Arts (MMA).

Ada alasan besar kenapa artis yang sudah membintangi puluhan film itu untuk mengambil langkah ini.

Salah satunya karena MMA menawarkan sistem penentuan pemenang yang lebih tegas.

Ia merasa dalam MMA, kemenangan ditentukan oleh dominasi petarung, bukan semata perhitungan poin.

“Kalau MMA tuh jelas, siapa yang mendominasi ya itu yang menang. Nggak kayak tinju yang bisa menang karena poin, bahkan kalau wajah sudah bonyok masih bisa menang,” kata Nichol dikutip Senin (11/8/2025).

Jefri Nichol masih merasa kecewa dari hasil pertandingannya menghadapi El Rumi.

Ia merasa keputusan wasit menghentikan pertandingan terlalu cepat, membuatnya tidak sempat menunjukkan strategi yang sudah dipersiapkan.

“Gue enggak ngerti kenapa dihentikan secepat itu. Mungkin emang gue kurang paham tinju, atau mereka yang lebih ngerti,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

