Kompetisi Super League 2025/2026 Baru Mulai, Bernardo Tavares Sudah Muncul Calon Bintang Muda

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ajang Super League 2025/2026 baru saja dimulai, bintang-bintang muda PSM Makassar sudah mulai bermunculan.

Tidak butuh waktu lama untuk sang pelatih Bernardo Tavares agar memberikan kepercayaan ke pemain mudanya.

Di laga perdana ajang Super League, satu nama bintang muda baru tampil menonjol di laga tersebut.

Laga PSM Makassar menghadapi Persijap Jepara memang berakhir 1-1 pada Jumat (8/8/2025) lalu.

Nama Andi Mukhram Pamungkas muncul sebagai wonderkid baru di pertandingan kasta tertinggi sepakbola Indonesia ini.

Dia pendatang baru di Super League 2025/26. Tapi namanya sudah tenar di ajang Elite Pro Academy (EPA) U-18.

Sebelum berhasil promosi ke tim utama musim ini, Mukhram salah satu pemain yang berkontribusi besar membawa PSM U-18 juara EPA 2024/25.

Bahkan pemain berusia 19 tahun itu terpilih menjadi Player of The Match dalam laga final kontra Persija U-18 yang harus ditentukan lewat drama adu penalti.

Dalam laga final EPA U-18 2024/25, PSM menang adu penalti 4-2 atas Persija di Stadion Patriot Bekasi (22/2/2024) lalu.

Sosoknya merupakan pemain asli jebolan akademi PSM Makassar.

Ia mulai bergabung ke PSM U-18 pada 1 Juli 2023 atau saat berusia 17 tahun 3 bulan 23 hari.

Di musim pertamanya 2023/24 bersama PSM U-18, ia tampil dalam 26 pertandingan dengan mencetak 2 gol.

Kemudian musim musim 2024/25, Andi Mukhram yang punya skill di atas rata-rata sempat memperkuat PSM U-20 di EPA. Ia bermain 20 kali dengan koleksi 3 gol.

Di akhir-akhir musim 2024/25, Andi Mukhram kembali memperkuat PSM U-18 dan berhasil membawa timmya juara. Ia hanya mencetak 2 gol dari 8 penampilan. (Erfyansyah/fajar)