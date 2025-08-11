Loyalis Jokowi Komentari Foto Kebersamaan Gibran dan Dasco: Mereka Tetap Seirama di Tengah Derasnya Isu Sesat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berbeda pandangan dengan Nicho Silalahi, Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto alias Dede, menyebut pertemuan Gibran Rakabuming dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai sebuah soliditas.

Dikatakan Dede, kedua sosok tersebut menunjukkan ke publik bahwa persatuan bukan sekadar slogan belaka.

"Di tengah derasnya arus isu yang menyesatkan, kebersamaan para pemimpin menjadi penegas," kata Dede di X @kangdede78 (11/8/2025).

Ia menuturkan bahwa pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan sebuah soliditas.

"Soliditas yang kokoh antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming," sebutnya.

Meskipun diselimuti isu miring, kata Dede, namun mereka tetap terlihat seirama dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

"Mereka tetap melangkah seirama, menepis hoaks, dan memusatkan energi untuk membangun negeri," tandasnya.

"Sebab, masa depan Indonesia hanya bisa diwujudkan bila kita berdiri bersama," kuncinya.

Sebelumnya, Nicho Silalahi, memberikan responsnya terkait makan siang bareng antara Wapres, Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Nicho yang dikenal vokal melontarkan kritiknya mengatakan bahwa ada dugaan pertemuan tersebut bisa menjadi terakhir kali.

"Mungkinkah ini perjamuan terakhir?," kata Nicho di X @Nicho_Silalahi (11/8/2025).

Melihat foto yang beredar, Nicho menaruh perhatiannya pada batik hitam yang dikenakan Dasco. Seakan memberikan pesan tersirat kepada Gibran.

"Melihat gambar ini yang seakan berbicara padaku, di sana bang Dasco mengenakan batik yang dominan Hitam," sebutnya.