Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League

Masa Hukuman Selesai, Yuran Fernandes Siap Comeback di Pekan Kedua Super League

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Yuran Fernandes

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- PSM Makassar mendapatkan angin segar jelang laga pekan kedua Super League.

Kabar baik ini terkait bakal comebacknya sang kapten sekaligus pemain asing, Yuran Fernandes.

Yuran telah menyelesaikan sanksi larangan beraktivitas di sepak bola Indonesia selama tiga bulan.

Pemain asal Cape Verde ini dijatuhi sanksi karena kritik keras ke sepakbola Indonesia yang disampaikan lewat sosial media.

Awalnya, Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi 12 bulan. Namun, PSM mengajukan banding ke Komite Banding (Komding) PSSI. Hasilnya, hukuman dikurangi menjadi tiga bulan.

Sang pemain mulai menjalani hukuman pada 9 Mei 2025. Artinya, ia resmi bebas dari hukuman pada 9 Agustus lalu.

Soal masa hukuman Yuran, Media Officer Sulaiman Abdul Karim menyebut harusnya masa hukuman sang pemain asing sudah selasai.

“Harusnya sudah selesai,” kata pria yang akrab Sule itu.

Kemungkinan Yuran Fernandes bakal comeback dan membela PSM di pekan kedua Super League.

Di laga ini, PSM Makassar akan berstatus sebagai tim tamu saat berhadapan dengan tim promosi Bhayangkara FC.

Laga Bhayangkara Lampung FC vs PSM Makassar berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (16/8/2025) pukul 20.00 WITA.

(Erfyansyah/fajar)

