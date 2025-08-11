Menhan Sjafrie Sjamsuddin Capai Pangkat Tertinggi sebagai Jenderal: Alhamdulillah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN sekaligus pegiat media sosial, Said Didu memberi ucapan selamat ke Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin.

Ucapan ini diberikan oleh usai Sjafrie Syamsudin mendapatkan gelar kehormatan sebagai Gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jenderal TNI (Purn) @sjafriesjams yth, Selamat atas pencapaian pangkat tertinggi sebagai Jenderal,” tulisnya dikutip Senin (11/8/2025).

“Terus berkarya untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sjafrie Syamsudin membagikan dirinya saat mendapatkan gelar ini.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadi, ia membagikan momen tersebut.

“Dengan mengucap rasa syukur, Alhamdulillah saya menerima penganugerahan Gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden RI @prabowo di Pusdiklatpassus Batujajar (Minggu, 10 Agustus 2025),” tulisnya.

Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi, tetapi juga amanah besar untuk terus mengabdi demi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada negara adalah panggilan jiwa yang tak pernah berhenti,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)